Что не нравится самарцам в обновлённом участке Московского шоссе

Источник: Pro Город Самара

Сегодня, 18 января, в здании министерства транспорта в Самаре прошла встреча инициативных горожан с представителями правительства, министерства и полиции. Темой встречи стала организация дорожного движения на участке Московского шоссе от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть».

Встреча началась с доклада врио министра транспорта и автомобильных дорог Ивана Пивкина об итогах дорожного сезона 2017 года. После отчёта на принимающую сторону со всех сторон посыпались острые вопросы.

Самым часто упоминаемым оказался вопрос узких съездов с кольца на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Автомобилисты жалуются, что съезды слишком узкие, из-за чего образуются заторы.

— Съезды нормативные. Есть нормы и правила проектирования, есть ГОСТы и СНИПы. И все запроектировано по ГОСТу. По-другому мы не имеем права это делать — это будет нарушением закона. Нам бы, может, всем хотелось и пошире, и попрямее, и поровнее, но нормативный документ говорит нам, что именно так мы должны проектировать, — ответил на вопрос врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

Также больше 40 минут дискуссий вызвал вопрос, заданный председателем «Центра общественного взаимодействия» Андреем Ишмуратовым, о ситуации с АСУДД (автоматической системы управления дорожным движением) и её интеграции в дорожное движения города.

— Думаю, что кроме центральных улиц — Московского шоссе и Ново-Садовой — нужно синхронизировать её по маршрутам движения общественного транспорта, в частности трамваев. Система не только бы могла отрегулировать движение по сложным участкам, но и могла бы в какой-то степени контролировать интервалы движения данного транспорта, — добавил к своему вопросу общественник.

На это получил вполне конкретный ответ как от министра, так и от представителя подрядной организации:

— Город и область активно готовятся к введению в эксплуатацию системы АСУДД. В первую очередь она будет действовать на двух главных трассах Самары: Московском шоссе и улице Ново-Садовой. Компания, которая занимается обслуживанием и настройкой, сейчас уже установила все технические средства и готовится к настройке программного обеспечения и обучению персонала. По подсчётам экспертов, понадобится два месяца, чтобы внести данные всех 300 светофоров, которые установлены на этих двух магистралях и прилегающих к ним улицах. После этого можно будет провести тестовые запуски и внедрять систему и на мелких улицах.

Особенно отличился на встрече рядовой самарец Денис Веселых. Он не просто вышел на обсуждение с вопросом, но и подготовил реальные примеры и конкретные варианты решения и представил их.

— По организации движения у меня есть сразу несколько предложений. По моему мнению, соединение дублёров с основной дорогой нецелесообразно. Из-за него возникает простой машин и общественного транспорта при выезде на основную дорогу, в частности, в районе перекрёстка Московского шоссе и Димитрова. Также при движении по дублёрам нет возможности сквозного проезда основных перекрёстков, приходится выезжать на главную дорогу, что также создаёт дополнительные трудности.

В качестве решения Денис предложил перенять опыт итальянского города Рим. Там, по его словам, основные дороги и дороги-дублёры идут параллельно, парковки и автобусные остановки выделены на отдельные островки, к ним оборудованы съезды в стороны.

В завершение своего выступления самарец поинтересовался, куда делась вся асфальтная крошка после снятия старого дорожного полотна.

— Асфальтная крошка в основном уходит на ремонт дорог 7-ой категории, а также велодорожек и тротуаров. К примеру, только в прошлом году на ремонт дорог Кировского района ушло 18 тысяч тонн асфальтной крошки. А получить её можно, оформив соответствующую заявку и описав её назначение, — поддержал беседу глава Кировского района Игорь Рудаков.