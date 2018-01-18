Что не нравится самарцам в обновлённом участке Московского шоссе
Рядовые горожане напрямую поговорили с министерством транспорта и ГИБДД.
Рядовые горожане напрямую поговорили с министерством транспорта и ГИБДД.
Сегодня, 18 января, в здании министерства транспорта в Самаре прошла встреча инициативных горожан с представителями правительства, министерства и полиции. Темой встречи стала организация дорожного движения на участке Московского шоссе от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть».
Встреча началась с доклада врио министра транспорта и автомобильных дорог Ивана Пивкина об итогах дорожного сезона 2017 года. После отчёта на принимающую сторону со всех сторон посыпались острые вопросы.
Самым часто упоминаемым оказался вопрос узких съездов с кольца на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Автомобилисты жалуются, что съезды слишком узкие,
— Съезды нормативные. Есть нормы и правила проектирования, есть ГОСТы и СНИПы. И все запроектировано по ГОСТу.
Также больше 40 минут дискуссий вызвал вопрос, заданный председателем «Центра общественного взаимодействия» Андреем Ишмуратовым, о ситуации с АСУДД (автоматической системы управления дорожным движением) и её интеграции в дорожное движения города.
— Думаю, что кроме центральных улиц — Московского шоссе и
На это получил вполне конкретный ответ как от министра, так и от представителя подрядной организации:
— Город и область активно готовятся к введению в эксплуатацию системы АСУДД. В первую очередь она будет действовать на двух главных трассах Самары: Московском шоссе и улице
Особенно отличился на встрече рядовой самарец Денис Веселых. Он не просто вышел на обсуждение с вопросом, но и подготовил реальные примеры и конкретные варианты решения и представил их.
— По организации движения у меня есть сразу несколько предложений. По моему мнению, соединение дублёров с основной дорогой нецелесообразно.
В качестве решения Денис предложил перенять опыт итальянского города Рим. Там, по его словам, основные дороги и
В завершение своего выступления самарец поинтересовался, куда делась вся асфальтная крошка после снятия старого дорожного полотна.
— Асфальтная крошка в основном уходит на ремонт дорог 7-ой категории, а также велодорожек и тротуаров. К примеру, только в прошлом году на ремонт дорог Кировского района ушло 18 тысяч тонн асфальтной крошки. А получить её можно, оформив соответствующую заявку и описав её назначение, — поддержал беседу глава Кировского района Игорь Рудаков.
Как отмечают в минтрансе, данная встреча с общественностью — это только начало. Подобные мероприятия будут проводиться и дальше, в любое удобное для горожан время.