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18:15 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Маршрут автобуса № 29 будет изменен в Нижнем Новгороде до 20 апреля

Маршрут автобуса № 29 будет изменен в Нижнем Новгороде до 20 апреля 2018 года. Об этом администрация Нижнего Новгорода сообщила 18 января.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, в целях изучения пассажиропотока с 20 января 2018 года сроком на три месяца будет изменен путь следования автобусов маршрута № 29 «Красное Сормово — Автовокзал «Щербинки».

Конечный остановочный пункт «Красное Сормово» будет заменен на «Микрорайон Комсомольский». Движение автобусов от остановочного пункта «Улица Баррикад» до остановочного пункта «Мост» будет организовано по улицам Коминтерна, Свободы, Большой Починковской, Бутырской. В обратном направлении — по той же схеме. На участке от остановочного пункта «Сормовский поворот» до остановочного пункта «Улица Студенческая» движение будет организовано по Московскому шоссе, улицам Романова, Советской, Канавинскому мосту, Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Большой Покровской, площади Лядова, проспекту Гагарина. В обратном направлении — по проспекту Гагарина, площади Лядова, улице Большой Покровской, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду, улицам Советской, Романова, Московскому шоссе.

По пути следования автобусов № 29 будут введены остановочные пункты «Мост», «Улица Бутырская», «Починки», «Поселок Володарский», «Улица Свободы», «Площадь Славы», «Улица Баррикад», «Московское шоссе», «Тоннель Московского вокзала», «Площадь Ленина», «Стрелка», «Площадь Благовещенская», «Площадь Горького», «Улица Большая Покровская» в обоих направлениях, «Улица Маслякова» — в направлении автовокзала «Щербинки», «Площадь Лядова», «Архитектурно-строительный университет», «Улица Советская» — в направлении микрорайона Комсомольский.

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