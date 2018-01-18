Маршрут автобуса № 29 будет изменен в Нижнем Новгороде до 20 апреля

Согласно информации, в целях изучения пассажиропотока с 20 января 2018 года сроком на три месяца будет изменен путь следования автобусов маршрута № 29 «Красное Сормово — Автовокзал «Щербинки».

Конечный остановочный пункт «Красное Сормово» будет заменен на «Микрорайон Комсомольский». Движение автобусов от остановочного пункта «Улица Баррикад» до остановочного пункта «Мост» будет организовано по улицам Коминтерна, Свободы, Большой Починковской, Бутырской. В обратном направлении — по той же схеме. На участке от остановочного пункта «Сормовский поворот» до остановочного пункта «Улица Студенческая» движение будет организовано по Московскому шоссе, улицам Романова, Советской, Канавинскому мосту, Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Большой Покровской, площади Лядова, проспекту Гагарина. В обратном направлении — по проспекту Гагарина, площади Лядова, улице Большой Покровской, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду, улицам Советской, Романова, Московскому шоссе.