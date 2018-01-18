Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Найдено спасение от измен
Мария Кожевникова опубликовала трогательное фото младшего сына
Угроза №1. История создания водородной бомбы в СССР
Внук Ельцина расстался с наследницей Ефремова
Хаос в Германии и НидерландахШтормовой ветер срывает крыши домов и сбивает людей с ног
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
“Унижаться не будем”: бойцы ВСУ требуют обещанной награды
Экс-премьер Украины Ехануров: Я продавал Крым США
Лили-Роуз Депп стала брюнеткой и снялась топлес
Сестра Бузовой и жена Тарасова выглядят как двойняшки (фото)
Муж Шурыгиной устроил драку в эфире Первого канала – СМИ
Вдова Марьянова поведала о жизни после смерти мужа
10 жутких зданий в России, которые пощекочут вам нервы (фото)
Что купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Фоторепортажи
10Ледяное королевство в Харбине
8Скончался композитор Владимир Шаинский
18:17 (мск), источник: НТА-Приволжье

Автомобили скорой помощи получили ЦРБ десяти моногородов Нижегородской области

Как информирует пресс-службы главы региона, церемония передачи ключей от новых машин прошла 18 января.

Источник: AP 2018

Пополнение автопарка на этот раз ощутили Ардатовская, Балахнинская, Володарская, Выксунская, Городецкая, Княгининская, Кулебакская, Навашинская, Павловская, Первомайская ЦРБ.

Техника, оборудованная современным медоборудованием, закуплена на федеральные средства.

Как сообщил и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский, за последние пять лет в регион поступило 350 автомобилей скорой медпомощи.

Работа по обеспечению медучреждений будет продолжена. по словам Дмитрия Сватковского, в первом квартале еще 29 автомобилей будут переданы Нижнему Новгороду в рамках подготовки к ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что учреждения соцсферы Нижегородской области в преддверии Нового года получили 33 автобуса.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Под Саратовом из-за пожара на нефтепроводе загорелись жилые дома
МИД России: Украина готовится к новой войне
Сирия приготовилась сбивать турецкие истребители
Zasport показала образцы «нейтральной» формы для сборной России
Путин встретил сына сослуживца отца на Пискаревском кладбище
«Работайте, братья»: суд ужесточил приговор убийце полицейского
Штормовой ветер привел к хаосу в Германии и Нидерландах
Спорт
Алина Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ Только одна спортсменка в истории фигурного катания получала за короткую программу больше баллов
Авто
Эксклюзив: шпионские снимки нового универсала Ford Focus Благодаря этим фотографиям стало ясно, что Ford готовит не только хэтчбек, но и универсал
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала» После очередного появления в программе «Пусть говорят» 18-летняя девушка прошла полиграф в шоу «На самом деле»
Недвижимость
Покупатели сконцентрировались на новостройках
В Совфеде предложили ввести курортный сбор в малых исторических городах
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Главный архитектор Москвы назвал неблагополучными районы реновации
Леди
22 трюка, которые помогут продлить жизнь любимым вещам Рассказываем, как нельзя хранить сумки, как провести ревизию в гардеробе и как погладить рубашку без помощи утюга.
Дети
Полина Гагарина показала подросшего сына Поклонники отметили, что мальчик хорошеет с каждым годом.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь