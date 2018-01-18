Автомобили скорой помощи получили ЦРБ десяти моногородов Нижегородской области
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Пополнение автопарка на этот раз ощутили Ардатовская, Балахнинская, Володарская, Выксунская, Городецкая, Княгининская, Кулебакская, Навашинская, Павловская, Первомайская ЦРБ.
Техника, оборудованная современным медоборудованием, закуплена на федеральные средства.
Как сообщил и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский, за последние пять лет в регион поступило 350 автомобилей скорой медпомощи.
Работа по обеспечению медучреждений будет продолжена. по словам Дмитрия Сватковского, в первом квартале еще 29 автомобилей будут переданы Нижнему Новгороду в рамках подготовки к ЧМ-2018.
Ранее сообщалось, что учреждения соцсферы Нижегородской области в преддверии Нового года получили 33 автобуса.