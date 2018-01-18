Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Стоит ли купать ребенка в проруби: мнение врача и позиция церкви
Греф переживает, что его действия могут ускорить конец Сбербанка
Внук Ельцина расстался с наследницей Ефремова
Хаос в Германии и НидерландахШтормовой ветер срывает крыши домов и сбивает людей с ног
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
Новый Volkswagen Jetta: первые фото
Создан автосалон только для женщин
Ехануров: Украина хотела продать Крым американцам в 2008 году
Бесплатный отдых детей в «Артеке» обидел украинку
Внук Ельцина расстался с наследницей Ефремова
У Елены Кориковой роман со спортивным инструктором
Муж Шурыгиной устроил драку в эфире Первого канала – СМИ
Вдова Марьянова поведала о жизни после смерти мужа
За переезд на Дальний Восток заплатят 1 млн рублей
В Англии бывшую церковь выставили на продажу
Фоторепортажи
12В здании московской фабрики «Меньшевик» произошла стрельба
9Умерла вокалистка The Cranberries
18:32 (мск), источник: Newsroom24.ru

Появились фото новорожденных детенышей в зоопарке «Лимпопо»

В зоопарке родились альпака, 2 капуцина и 20 ягнят.

Альпака, 2 капуцина и 20 ягнят родились в нижегородском зоопарке «Лимпопо». Об этом агентству новостей NewsRoom24 сообщили в пресс-службе зоопарка.

Согласно информации, первым зимним новорожденным в зоопарке 5 декабря стал альпака — детеныш мамы Наяды и папы Пушкина.

Во время загрузки произошла ошибка.

21 декабря и 10 января мамами стали самки бурого капуцина. Приматы живут в вольерном комплексе «Империя инков». Сейчас малыши постоянно находятся на своих мамах, держась лапками за шерсть. Отец обоих детенышей не принимает участие в жизни новорожденных.

Кроме того, в январские праздники потомство принесли сразу 10 романовских овец. В общей сложности у них родилось 20 ягнят: 12 девочек и 8 мальчиков. Сейчас детеныши проживают в теплых домиках с мамами, но в ближайшие недели начнут выходить на площадку контактного зоопарка «Русская деревня».

Ранее сообщалось о том, что в зоопарке «Лимпопо» состоялась свадьба гиббонов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Минимальная зарплата в Нижегородской области установлена на уровне 10 тысяч рублей
ЮНЕСКО включила юбилей Горького в список памятных дат
Под Саратовом из-за пожара на нефтепроводе загорелись жилые дома
МИД России: Украина готовится к новой войне
Сирия приготовилась сбивать турецкие истребители
Zasport показала образцы «нейтральной» формы для сборной России
Путин встретил сына сослуживца отца на Пискаревском кладбище
«Работайте, братья»: суд ужесточил приговор убийце полицейского
Штормовой ветер привел к хаосу в Германии и Нидерландах
Спорт
Алина Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ Только одна спортсменка в истории фигурного катания получала за короткую программу больше баллов
Авто
Эксклюзив: шпионские снимки нового универсала Ford Focus Благодаря этим фотографиям стало ясно, что Ford готовит не только хэтчбек, но и универсал
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала» После очередного появления в программе «Пусть говорят» 18-летняя девушка прошла полиграф в шоу «На самом деле»
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Спрос россиян на зарубежную недвижимость неожиданно вырос
Стало известно имя исполнителя альфрейной росписи, найденной в одной из квартир в центре Петербурга
В Италии открылся первый хостел для бездомных разведенных мужчин
Леди
22 трюка, которые помогут продлить жизнь любимым вещам Рассказываем, как нельзя хранить сумки, как провести ревизию в гардеробе и как погладить рубашку без помощи утюга.
Дети
Полина Гагарина показала подросшего сына Поклонники отметили, что мальчик хорошеет с каждым годом.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь