Появились фото новорожденных детенышей в зоопарке «Лимпопо»

Альпака, 2 капуцина и 20 ягнят родились в нижегородском зоопарке «Лимпопо». Об этом агентству новостей NewsRoom24 сообщили в пресс-службе зоопарка.

Согласно информации, первым зимним новорожденным в зоопарке 5 декабря стал альпака — детеныш мамы Наяды и папы Пушкина.

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21 декабря и 10 января мамами стали самки бурого капуцина. Приматы живут в вольерном комплексе «Империя инков». Сейчас малыши постоянно находятся на своих мамах, держась лапками за шерсть. Отец обоих детенышей не принимает участие в жизни новорожденных.

Кроме того, в январские праздники потомство принесли сразу 10 романовских овец. В общей сложности у них родилось 20 ягнят: 12 девочек и 8 мальчиков. Сейчас детеныши проживают в теплых домиках с мамами, но в ближайшие недели начнут выходить на площадку контактного зоопарка «Русская деревня».