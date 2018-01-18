Появились фото новорожденных детенышей в зоопарке «Лимпопо»
В зоопарке родились альпака, 2 капуцина и 20 ягнят.
В зоопарке родились альпака, 2 капуцина и 20 ягнят.
Альпака, 2 капуцина и 20 ягнят родились в нижегородском зоопарке «Лимпопо». Об этом агентству новостей NewsRoom24 сообщили в
Согласно информации, первым зимним новорожденным в зоопарке 5 декабря стал альпака — детеныш мамы Наяды и папы Пушкина.
21 декабря и 10 января мамами стали самки бурого капуцина. Приматы живут в вольерном комплексе «Империя инков». Сейчас малыши постоянно находятся на своих мамах, держась лапками за шерсть. Отец обоих детенышей не принимает участие в жизни новорожденных.
Кроме того, в январские праздники потомство принесли сразу 10 романовских овец. В общей сложности у них родилось 20 ягнят: 12 девочек и 8 мальчиков. Сейчас детеныши проживают в теплых домиках с мамами, но в ближайшие недели начнут выходить на площадку контактного зоопарка «Русская деревня».
Ранее сообщалось о том, что в зоопарке «Лимпопо» состоялась свадьба гиббонов.