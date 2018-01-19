В Уфе стартовали курсы обучения башкирскому языку

В основе обучения лежит коммуникативная методика. В качестве средства коммуникации на курсах башкирского языка между преподавателем и студентами используется башкирский язык.
Преподает на курсах учитель башкирского языка и литературы уфимского лицея № 94 с 11-летним стажем, участница городского конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы столицы Башкортостана — 2018» Гульназ Юсупова.
«Технологии, пришедшие в мир только за последние 10 лет, позволяют раскрыть перед любым человеком любые знания, а изучение языков делают совершенно доступными из любой точки мира, — говорит педагог. — Разработана программа с учетом того, что вы изучаете башкирский язык для повседневного общения, для использования его в качестве инструмента знакомства с культурой, историей, менталитетом Республики Башкортостан».
Занятия проходят каждый вторник по адресу: ул. К. Маркса, 37 (творческая мастерская «Арт-клуб»).
Ранее в данном направлении большую популярность снискал телевизионный проект БСТ — реалити-шоу «Учу башкирский язык» по авторской методике Вячеслава Чернева.