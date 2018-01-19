В Уфе стартовали курсы обучения башкирскому языку

«Технологии, пришедшие в мир только за последние 10 лет, позволяют раскрыть перед любым человеком любые знания, а изучение языков делают совершенно доступными из любой точки мира, — говорит педагог. — Разработана программа с учетом того, что вы изучаете башкирский язык для повседневного общения, для использования его в качестве инструмента знакомства с культурой, историей, менталитетом Республики Башкортостан».