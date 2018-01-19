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06:57 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе стартовали курсы обучения башкирскому языку

УФА, 19 янв 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе стартовали бесплатные курсы обучения башкирскому языку для взрослых. Среди обучающихся — журналисты, блогеры, музыканты, в их числе корреспонденты агентства «Башинформ» Розалия Валеева и Дарья Петрова.

В основе обучения лежит коммуникативная методика. В качестве средства коммуникации на курсах башкирского языка между преподавателем и студентами используется башкирский язык.

Преподает на курсах учитель башкирского языка и литературы уфимского лицея № 94 с 11-летним стажем, участница городского конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы столицы Башкортостана — 2018» Гульназ Юсупова.

«Технологии, пришедшие в мир только за последние 10 лет, позволяют раскрыть перед любым человеком любые знания, а изучение языков делают совершенно доступными из любой точки мира, — говорит педагог. — Разработана программа с учетом того, что вы изучаете башкирский язык для повседневного общения, для использования его в качестве инструмента знакомства с культурой, историей, менталитетом Республики Башкортостан».

Занятия проходят каждый вторник по адресу: ул. К. Маркса, 37 (творческая мастерская «Арт-клуб»).

Ранее в данном направлении большую популярность снискал телевизионный проект БСТ — реалити-шоу «Учу башкирский язык» по авторской методике Вячеслава Чернева.

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