Тысячи пермяков искупались в проруби на Крещение в 20-градусный мороз
В ночь на 19 января у прорубей стояли стометровые очереди.
В ночь на 19 января у прорубей стояли стометровые очереди.
В светлый праздник Крещения Господня верующие, а также сторонники народных традиций и здорового образа жизни устремляются к прорубям.
В этом году в Перми было оборудовано три иордани: на территории
Все три купели освятили еще около 11 часов 18 января, так что первые пермяки начали окунаться еще с полудня. Но основная масса людей отправилась на водоемы к полуночи. В результате ночью на подъезде к водоемам образовались пробки, а на подходе к прорубям длинные очереди. Горожан не отпугнула даже холодная погода.
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— Я прихожу на крещенские купания каждый году уже в течение десяти лет, — рассказала пермячка Наталья. — В этом году впервые раз взяла с собой 5-летнюю дочь Валентину. Она в восторге, сказала, что пойдет в следующем году еще раз.
Но не все дети оценили идею родителей — окунуться вместе с ними в ночь на Крещение. Один папаша решил искупать своего отпрыска — паренька лет четырех на вид. Бедный мальчонка выл, извивался всем телом, цеплялся ногами за поручни и в конце концов вырвался из рук родителя и убежал, так и не коснувшись холодной воды.