Тысячи пермяков искупались в проруби на Крещение в 20-градусный мороз

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В светлый праздник Крещения Господня верующие, а также сторонники народных традиций и здорового образа жизни устремляются к прорубям.

В этом году в Перми было оборудовано три иордани: на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского монастыря в микрорайоне Бахаревка, в Верхней Курье на льду Камы и на Мотовилихинском пруду.

Все три купели освятили еще около 11 часов 18 января, так что первые пермяки начали окунаться еще с полудня. Но основная масса людей отправилась на водоемы к полуночи. В результате ночью на подъезде к водоемам образовались пробки, а на подходе к прорубям длинные очереди. Горожан не отпугнула даже холодная погода.

Синоптики обещали, что 19 января по-настоящему похолодает только ближе к утру, но настоящие крещенские морозы наступили раньше. Уже в 00.00 термометр на автомобиле, стоящем возле Мотовилихинского пруда, сообщил, что на улице все минус двадцать градусов.

— Я прихожу на крещенские купания каждый году уже в течение десяти лет, — рассказала пермячка Наталья. — В этом году впервые раз взяла с собой 5-летнюю дочь Валентину. Она в восторге, сказала, что пойдет в следующем году еще раз.