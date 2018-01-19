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07:09 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Пять человек заболели гриппом в Новосибирской области

В Новосибирской области — первые заболевшие гриппом: диагноз официально подтвердили у пяти человек.

Источник: Вести - Новосибирск

В Роспотребнадзоре сообщили — об эпидемии пока речь не идет, но уже растет число пациентов, которые обращаются в больницы с жалобами на ангину, бронхит и другие острые респираторные заболевания — это более 30 тысяч человек. Какой тип вируса гриппа угрожает Сибири в этом году? Над прогнозом сегодня работают врачи. У всех заболевших пока обнаружен так называемый «сезонный грипп».

Лариса Позднякова, главный врач-инфекционист Новосибирской области: «Всё-таки типы гриппа А, H3N1 и типа В — сезонные — текут менее агрессивно, с меньшим количеством осложнений. И, слава богу, там практически нет летальных случаев, по сравнению, например со “свиным” гриппом».

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