Пять человек заболели гриппом в Новосибирской области

В Роспотребнадзоре сообщили — об эпидемии пока речь не идет, но уже растет число пациентов, которые обращаются в больницы с жалобами на ангину, бронхит и другие острые респираторные заболевания — это более 30 тысяч человек. Какой тип вируса гриппа угрожает Сибири в этом году? Над прогнозом сегодня работают врачи. У всех заболевших пока обнаружен так называемый «сезонный грипп».