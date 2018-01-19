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05:11 (мск), источник: Вести Приморье

Пенсионеров Приморья поддержат «губернаторской тысячей»

Пенсионеры Приморья начнут получать единовременную социальную выплату в размере 1000 рублей в конце января. Первыми станут пенсионеры, которые получают меры социальной поддержки через кредитные организации. Остальным деньги поступят в феврале-марте вместе с пенсиями.

Источник: Reuters

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, 18 января врио губернатора Приморского края подписал Постановление «Об утверждении Порядка предоставления в 2018 году единовременной социальной выплаты лицам, получающим пенсию в Приморском крае». Дополнительную материальную помощь в размере 1000 рублей получат 570 тысяч приморцев, являющихся пенсионерами по состоянию на 31 декабря 2017 года.

На дополнительную поддержку пенсионеров из краевого бюджета выделено 576 миллионов рублей. Задача всех специалистов — чтобы люди получили «губернаторские» своевременно. Этот вопрос находится на особом контроле у руководства края.

Выплата полагается всем пенсионерам, в том числе силовикам, получающим различные меры социальной поддержки — субсидии, ветеранские и другие. На таких граждан у специалистов имеются все необходимые для начисления данные.

Пенсионерам силовых ведомств, не состоящим на учете в территориальных отделах, необходимо предоставить по месту жительства заявление и документы. Это паспорт, справка о назначении пенсии или пенсионное удостоверение, с указанием даты назначения пенсии.

Заявление на выплату потребуется и от тех, кто ушел на заслуженный отдых по линии Пенсионного фонда, но ранее проживал в другом регионе. Данной категории граждан необходимо обратиться в территориальные отделы или многофункциональные центры. Для оформления выплаты помимо паспорта потребуется справка о назначении пенсии с указанием даты назначения.

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