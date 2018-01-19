Прах Дмитрия Хворостовского захоронят в сквере красноярского института искусств

Источник: Вести - Красноярск

Кроме этого, в планах присвоить имя Дмитрия Хворостовского институту искусств и колледжу, где учился прославленный красноярец, а также оперному театру, где он начинал свой путь артиста. Также будут учреждены премии для студентов-вокалистов и ежегодный фестиваль памяти Хворостовского.

«Одно из предложений, которое сегодня является наиболее реалистичным, это установка памятника в сквере у института искусств. Это относительно тихое место, где наличие капсулы с прахом было бы более уместно», — сказал врио губернатора Красноярского края Александр Усс.