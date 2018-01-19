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05:16 (мск), источник: Вести - Красноярск

Прах Дмитрия Хворостовского захоронят в сквере красноярского института искусств

Одно из наиболее вероятных мест захоронения праха Хворостовского в Красноярске — сквер Красноярского института искусств. Об этом заявил врио губернатора Александр Усс. Планируется установить памятник или бюст, в основание которого будет заложена капсула с прахом великого баритона.

Источник: Вести - Красноярск

Кроме этого, в планах присвоить имя Дмитрия Хворостовского институту искусств и колледжу, где учился прославленный красноярец, а также оперному театру, где он начинал свой путь артиста. Также будут учреждены премии для студентов-вокалистов и ежегодный фестиваль памяти Хворостовского.

«Одно из предложений, которое сегодня является наиболее реалистичным, это установка памятника в сквере у института искусств. Это относительно тихое место, где наличие капсулы с прахом было бы более уместно», — сказал врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

Тема крайне деликатная и не терпит спешки, добавил Александр Усс. Все решения будут согласованы прежде всего с родственниками. К слову, в начале февраля Красноярск, возможно, посетит вдова Дмитрия Хворостовского. Она хотела бы побывать на месте предполагаемого захоронения капсулы с прахом, после чего и будет принято окончательное решение.

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