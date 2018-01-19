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05:34 (мск), источник: ДЕЙТА

Филиалы корейских клиник могут появиться во Владивостоке

Минвостокразвития России подготовит межправительственное соглашение между Россией и Республикой Корея о создании на территории Свободного порта Владивосток (СПВ) условий для работы южнокорейских медицинских учреждений, сообщает DEITA. RU со ссылкой на Минвостокразвития.

Минвостокразвития России подготовит межправительственное соглашение между Россией и Республикой Корея о создании на территории Свободного порта Владивосток (СПВ) условий для работы южнокорейских медицинских учреждений, сообщает DEITA.RU со ссылкой на минвостокразвития.

Как сообщила пресс-служба ведомства, об этом министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка заявил в четверг в ходе рабочей встречи в режиме видеоконференции с председателем комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Сон Ен Гилем.

«Я хочу подтвердить нашу готовность к сотрудничеству в сфере здравоохранения, в ближайшее время мы приступим к подготовке межправительственного соглашения, которое предусматривает создание условий для работы корейских медицинских учреждений на территории свободного порта Владивосток», — сказал Галушка.

Министр отметил, что для проработки проекта такого соглашения необходимо получить от южнокорейской стороны предложения относительно того, что необходимо изменить в регулировании, чтобы иностранные медицинские учреждения вышли на рынок Дальнего Востока.

Михаил Грач.

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