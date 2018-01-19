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05:42 (мск), источник: ДЕЙТА

Редкий лесной хищник попался в капкан в Приморье

Лесного кота поймали в селе Самарки Чугуевского района, об этом DEITA. RU сообщили в Приморском сафари-парке.

Как рассказала мужчина, который привез пойманного хищника, кот залез в курятник, в первый день задавив одну курицу, а на второй день еще 13. Изначально хозяева подумали, что орудует хорек и поставили пять капканов. Однако хищник обошел их все и утащил еще двух куриц, ранее им задушенных.

На следующий день было поставлено 8 капканов, засыпанных сеном, в которые кот и попался всеми лапами. К счастью, животное не получило особых повреждений, так как сено смягчило удары.

Удивленные местные жители решили привезти пойманного хищника в сафари-парк, чтобы здесь разобрались, не сильно ли пострадало животное и в случае чего его подлечили.

Отмечается, что кот молодой, скорее всего родился в прошлом году. Его планируют держать в парке до весны, а затем выпустить в естественную среду обитания.

Таисия Масина.

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