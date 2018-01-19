На выходных красноярцы почувствуют мороз до −47 °С
Самым холодным днем станет воскресенье.
Самым холодным днем станет воскресенье.
В Красноярск пришли лютые крещенские морозы. Температура воздуха начала понижаться накануне вечером, а к утру пятницы столбики термометров в разных районах города опускались до -33.. -37 °С.
По данным синоптиков, сегодня днем в столице края ожидается слабый
Ветер в
Согласно предварительным данным, начало новой рабочей недели в Красноярске тоже будет морозным, но столбики термометров уже реже будут опускаться ниже отметки в -30 °С. А к следующим выходным синоптики обещают потепление до -15 °С.