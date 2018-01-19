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05:50 (мск), источник: Newslab.ru

На выходных красноярцы почувствуют мороз до −47 °С

Самым холодным днем станет воскресенье.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 27% 764 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: AP 2018

В Красноярск пришли лютые крещенские морозы. Температура воздуха начала понижаться накануне вечером, а к утру пятницы столбики термометров в разных районах города опускались до -33.. -37 °С.

По данным синоптиков, сегодня днем в столице края ожидается слабый северо-западный ветер и от -29 до -30 °С, gismeteo.ru прогнозирует вечером и ночью до -37 °С. В субботу днем ожидается от -34 до -39 °С. А в воскресенье похолодает еще на пару градусов: gismeteo.ru обещает ночью до -43 °С, а портал rp5.ru — -38.. -39 °С. Но специалисты уточняют, что это будет ощущаться, как -45.. -47 °С. Второй выходной станет самым морозным днем.

Ветер в уик-энд будет дуть с востока и северо-востока со скоростью до 2 м/с. Осадков не ожидается.

Согласно предварительным данным, начало новой рабочей недели в Красноярске тоже будет морозным, но столбики термометров уже реже будут опускаться ниже отметки в -30 °С. А к следующим выходным синоптики обещают потепление до -15 °С.

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