На выходных красноярцы почувствуют мороз до −47 °С

Источник: AP 2018

В Красноярск пришли лютые крещенские морозы. Температура воздуха начала понижаться накануне вечером, а к утру пятницы столбики термометров в разных районах города опускались до -33.. -37 °С.

По данным синоптиков, сегодня днем в столице края ожидается слабый северо-западный ветер и от -29 до -30 °С, gismeteo.ru прогнозирует вечером и ночью до -37 °С. В субботу днем ожидается от -34 до -39 °С. А в воскресенье похолодает еще на пару градусов: gismeteo.ru обещает ночью до -43 °С, а портал rp5.ru — -38.. -39 °С. Но специалисты уточняют, что это будет ощущаться, как -45.. -47 °С. Второй выходной станет самым морозным днем.

Ветер в уик-энд будет дуть с востока и северо-востока со скоростью до 2 м/с. Осадков не ожидается.