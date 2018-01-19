Лучших предпринимателей Зеленогорска наградили по итогам года

В Зеленогорске наградили победителей открытого городского конкурса «Предприниматель года — 2017». Финансовую поддержку конкурсу, как и в предыдущие годы, оказала Топливная компания Росатома «ТВЭЛ».

Конкурс проводится с 2010 года, в нем участвуют владельцы малого бизнеса, добившиеся наибольших успехов в своей деятельности. В 2017 году Центр закупок, предпринимательства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления Зеленогорска принимал заявки по трем направлениям.