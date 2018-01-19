Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Найдено спасение от измен
Внучки Федора Бондарчука в одинаковых нарядах растрогали соцсети
Греф переживает, что его действия могут ускорить конец Сбербанка
У Елены Кориковой роман со спортивным инструктором
Хаос в Германии и НидерландахШтормовой ветер срывает крыши домов и сбивает людей с ног
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
Ехануров: Украина хотела продать Крым американцам в 2008 году
Бесплатный отдых детей в «Артеке» обидел украинку
У Елены Кориковой роман со спортивным инструктором
Определена самая высокооплачиваемая бикини-модель
«Русские слишком умные»: Спецслужбы США о закрытии дипмиссии РФ
Геращенко предложил деоккупацию Крыма и Донбасса
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
8Взрыв магазина в Петербурге
10Ледяное королевство в Харбине
05:51 (мск), источник: Newslab.ru

Лучших предпринимателей Зеленогорска наградили по итогам года

Финансовую поддержку конкурсу, как и в предыдущие годы, оказала Топливная компания Росатома «ТВЭЛ».

В Зеленогорске наградили победителей открытого городского конкурса «Предприниматель года — 2017». Финансовую поддержку конкурсу, как и в предыдущие годы, оказала Топливная компания Росатома «ТВЭЛ».

Конкурс проводится с 2010 года, в нем участвуют владельцы малого бизнеса, добившиеся наибольших успехов в своей деятельности. В 2017 году Центр закупок, предпринимательства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления Зеленогорска принимал заявки по трем направлениям.

В номинации «Лучший предприниматель года в сфере промышленного, сельскохозяйственного производства и строительства» победителем стал индивидуальный предприниматель Станислав Уколов. «Лучшим предпринимателем года в сфере услуг» назван индивидуальный предприниматель Андрей Гончаров. А «Лучшим предпринимателем года в сфере торговли и общественного питания» признан индивидуальный предприниматель Константин Тимошенко.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Крещенский мороз и горячие линии по теплу в домах: пятница в...
Красноярская бегунья оказалась замешана в допинговом скандале
Подросток напал с топором на школьников в Бурятии
Россия не присоединится к Договору о запрете ядерного оружия
За последний год россияне накопили рекордную сумму денег
СМИ: две атомные подлодки проекта «Акула» утилизируют
Из-за пожара на нефтепроводе под Саратовом пострадали 10 домов
Путин поучаствовал в крещенских купаниях на Селигере
СМИ узнали о новой схеме финансового мошенничества
Спорт
Потеряли Джикию, пропустили от Халка Первый матч 2018 года стал для «Спартака» настоящим кошмаром
Авто
Эксклюзив: шпионские снимки нового универсала Ford Focus Благодаря этим фотографиям стало ясно, что Ford готовит не только хэтчбек, но и универсал
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала» После очередного появления в программе «Пусть говорят» 18-летняя девушка прошла полиграф в шоу «На самом деле»
Недвижимость
Покупатели сконцентрировались на новостройках
В Совфеде предложили ввести курортный сбор в малых исторических городах
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Главный архитектор Москвы назвал неблагополучными районы реновации
Леди
9 классных комбинаций с ботильонами для любой ситуации Очень красивые, стильные и в то же время коварные ботильоны на плоской подошве или каблуке не будут лишними никогда
Дети
Как выглядит 10-месячная дочка Ирины Шейк и Брэдли Купера Папарацци удалось заснять лицо малышки.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь