Лучших предпринимателей Зеленогорска наградили по итогам года
Финансовую поддержку конкурсу, как и в предыдущие годы, оказала Топливная компания Росатома «ТВЭЛ».
Финансовую поддержку конкурсу, как и в предыдущие годы, оказала Топливная компания Росатома «ТВЭЛ».
В Зеленогорске наградили победителей открытого городского конкурса «Предприниматель года — 2017». Финансовую поддержку конкурсу, как и в предыдущие годы, оказала Топливная компания Росатома «ТВЭЛ».
Конкурс проводится с 2010 года, в нем участвуют владельцы малого бизнеса, добившиеся наибольших успехов в своей деятельности. В 2017 году Центр закупок, предпринимательства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления Зеленогорска принимал заявки по трем направлениям.
В номинации «Лучший предприниматель года в сфере промышленного, сельскохозяйственного производства и строительства» победителем стал индивидуальный предприниматель Станислав Уколов. «Лучшим предпринимателем года в сфере услуг» назван индивидуальный предприниматель Андрей Гончаров. А «Лучшим предпринимателем года в сфере торговли и общественного питания» признан индивидуальный предприниматель Константин Тимошенко.