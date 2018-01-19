Школа межэтнической журналистики откроется в Иркутске
В Иркутске открыт набор в школу межэтнической журналистики.
В Иркутске открыт набор в школу межэтнической журналистики.
Занятия пройдут с февраля по июнь 2018 года одновременно в 25 регионах страны по единой программе «Альтернатива языку вражды в российском медиа-пространстве». В программе школы — лекции с приглашенными экспертами, поездки в места компактного проживания коренных народов, телемосты с
Занятия пройдут на базе института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ. Обучение бесплатное. Стать студентами школы могут студенты специальности «журналистика» и смежных специальностей, а также журналисты в возрасте до 28 лет. Для участия в проекте необходимо отправить заявку в свободной форме, указать ФИО, название учебного заведения, курс или место работы, дату рождения, телефон для связи. Заявки надо отправлять на
В этом году школа межэтнической журналистики проводится уже в четвертый раз. За 2015−2017 годы по её программе подготовили 299 молодых журналистов в 23 регионах. Лучшие студенты школы побывали в
Курс «Альтернатива языку вражды в российском медиа-пространстве» организован Гильдией межэтнической журналистики с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.