Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова
Найдено спасение от измен
Стоит ли купать ребенка в проруби: мнение врача и позиция церкви
Орешкин: в ближайшие год-два российская жизнь сильно изменится
Определена самая высокооплачиваемая бикини-модель
Хаос в Германии и НидерландахШтормовой ветер срывает крыши домов и сбивает людей с ног
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
Ехануров: Украина хотела продать Крым американцам в 2008 году
Бесплатный отдых детей в «Артеке» обидел украинку
У Елены Кориковой роман со спортивным инструктором
Определена самая высокооплачиваемая бикини-модель
«Русские слишком умные»: Спецслужбы США о закрытии дипмиссии РФ
Геращенко предложил деоккупацию Крыма и Донбасса
За переезд на Дальний Восток заплатят 1 млн рублей
В Англии бывшую церковь выставили на продажу
Фоторепортажи
8Взрыв магазина в Петербурге
10Ледяное королевство в Харбине
06:01 (мск), источник: ДЕЙТА

Профессию мечты предлагают освоить приморцам

ОАО «Электрический транспорт» объявляет набор на курсы водителей троллейбуса во Владивостоке. Обучение бесплатное. Возможно последующее трудоустройство, сообщили DEITA. RU в администрации Владивостока.

После обучения выпускникам гарантировано трудоустройство. Сотрудники ОАО «Электрический транспорт Владивостока» получают стабильную «белую» зарплату, дополнительные 14 дней отпуска (итого в году 50 отпускных дней). Водителям также предоставляется полный соцпакет и льготная пенсия при работе свыше 15 лет. Иногородним на время обучения и затем при трудоустройстве предоставляется общежитие.

«В настоящее время на предприятии 17 водителей троллейбусов, из них, к слову, девять женщин. У нас доброжелательный коллектив, в котором есть как старожилы — они работают у нас уже свыше 30 лет, так и молодые сотрудники», — рассказала начальник отдела кадров ОАО «Электротранспорт Владивостока» Ольга Радюк.

Обращаться по телефону 263−97−51 или в отдел кадров: ул. Борисенко, 44 (трамвайно-троллейбусное депо Владивостока).

Михаил Грач.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Русские женщины пользуются большим успехом у китайских женихов
Пятнадцать вещей, которые поймут те, кто долго находится в отношениях
Подросток напал с топором на школьников в Бурятии
Россия не присоединится к Договору о запрете ядерного оружия
За последний год россияне накопили рекордную сумму денег
СМИ: две атомные подлодки проекта «Акула» утилизируют
Из-за пожара на нефтепроводе под Саратовом пострадали 10 домов
Путин поучаствовал в крещенских купаниях на Селигере
СМИ узнали о новой схеме финансового мошенничества
Спорт
Потеряли Джикию, пропустили от Халка Первый матч 2018 года стал для «Спартака» настоящим кошмаром
Авто
Эксклюзив: шпионские снимки нового универсала Ford Focus Благодаря этим фотографиям стало ясно, что Ford готовит не только хэтчбек, но и универсал
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала» После очередного появления в программе «Пусть говорят» 18-летняя девушка прошла полиграф в шоу «На самом деле»
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Главный архитектор Москвы назвал неблагополучными районы реновации
Спрос россиян на зарубежную недвижимость неожиданно вырос
Москва осталась вторым городом Европы по дороговизне аренды жилья для иностранцев
Леди
9 классных комбинаций с ботильонами для любой ситуации Очень красивые, стильные и в то же время коварные ботильоны на плоской подошве или каблуке не будут лишними никогда
Дети
Как выглядит 10-месячная дочка Ирины Шейк и Брэдли Купера Папарацци удалось заснять лицо малышки.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь