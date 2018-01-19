Профессию мечты предлагают освоить приморцам

После обучения выпускникам гарантировано трудоустройство. Сотрудники ОАО «Электрический транспорт Владивостока» получают стабильную «белую» зарплату, дополнительные 14 дней отпуска (итого в году 50 отпускных дней). Водителям также предоставляется полный соцпакет и льготная пенсия при работе свыше 15 лет. Иногородним на время обучения и затем при трудоустройстве предоставляется общежитие.

«В настоящее время на предприятии 17 водителей троллейбусов, из них, к слову, девять женщин. У нас доброжелательный коллектив, в котором есть как старожилы — они работают у нас уже свыше 30 лет, так и молодые сотрудники», — рассказала начальник отдела кадров ОАО «Электротранспорт Владивостока» Ольга Радюк.