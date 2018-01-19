В купелях Красноярского края обнаружены опасные бактерии

В Красноярске официальные купели, а именно на острове Отдыха, клуб закаливания «Криофил», а также в клубе закаливания на левом берегу возле железнодорожного моста соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

Были проверены и места купания и в районах края. Большинство мест соответствуют нормативам. Однако в купелях в г. Енисейске и в п. Курагино купаться небезопасно. Так, в реке Енисей, в 78 км от г. Енисейска число опасных болезнетворных бактерий превышает гигиенический норматив до 70 раз, обнаружены ротавирусы. А в реке Тура, створ п. Курагино выше норматива в 2,4 раза. Главы муниципалитетов предупреждены о качестве воды.