Красноярский край прирастает талантами

А после награждения в Соколовском зале Дома офицеров начался сам бал. Дамы в кружевных платьях кружили по залу в объятиях кавалеров. В чинном полонезе, парами прошлись не только приглашенные артисты, но и журналисты. А мастер-класс по польке вызвал не только всеобщий восторг, но и большое количество желающих принять в нем участие.

Танцевальный коллектив «Вдохновение», под руководством Татьяны Бабиновой, воистину соответствовал своему названию, так как вдохновил многих гостей на прекрасные исторические бальные танцы.

Настоящим украшением Бала стали молодые восходящие звезды, солисты Красноярского музыкального театра Мария и Дмитрий Злобины. Торжественный праздничный вечер открыла Мария прекрасным исполнением песни «Добрый вечер». Затем Дмитрий и Мария просто блестяще исполнили партию из оперы «Призрак оперы». Зал, затаив дыхание, слушал, а затем разразился овацией!

Бал открыл Дмитрий арией князя Орловского из оперетты «Летучая мышь».

После такого яркого выступления молодые певцы, естественно, попали в поле зрения журналистов. Узнав, что ребята готовят в ближайшее время три творческих концерта: 16 января в Березовке (на родине Дмитрия), 9 февраля в Красноярском музыкальном театре, а 8 марта в Большом концертном зале, журналисты — победители творческого конкурса «Красноярские перья -2017» решают провести творческий флэшмоб!

И 16 января в Березовку отправилась первая группа журналистов: Дарья Прокопчук — победитель в номинации «Лучшее интервью» (газета «Городские новости»), Софья Григорьева — победитель в номинации «За творческое долголетие», и наше информационное агентство НИА — победитель в номинации «Лучший сайт». Присоединился к флэшмобу хорошо известный красноярскому бомонду журналист Геннадий Каледа.