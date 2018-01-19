Красноярский край прирастает талантами
13 января состоялся Бал прессы, на котором были подведены итоги творческого конкурса «Красноярские перья — 2017». Компетентное жюри назвало лучших журналистов края в четырнадцати номинациях конкурса.
13 января состоялся Бал прессы, на котором были подведены итоги творческого конкурса «Красноярские перья — 2017». Компетентное жюри назвало лучших журналистов края в четырнадцати номинациях конкурса.
А после награждения в Соколовском зале Дома офицеров начался сам бал. Дамы в кружевных платьях кружили по залу в объятиях кавалеров. В чинном полонезе, парами прошлись не только приглашенные артисты, но и журналисты. А
Танцевальный коллектив «Вдохновение», под руководством Татьяны Бабиновой, воистину соответствовал своему названию, так как вдохновил многих гостей на прекрасные исторические бальные танцы.
Бал открыл Дмитрий арией князя Орловского из оперетты «Летучая мышь».
И 16 января в Березовку отправилась первая группа журналистов: Дарья Прокопчук — победитель в номинации «Лучшее интервью» (газета «Городские новости»), Софья Григорьева — победитель в номинации «За творческое долголетие», и наше информационное агентство НИА — победитель в номинации «Лучший сайт». Присоединился к флэшмобу хорошо известный красноярскому бомонду журналист Геннадий Каледа.
Зал в ДК «Юбилейный» был полон. Блистательное исполнение известных арий из оперетт «Летучая мышь», Сильва, «Марица», «Левша», «Фиалка Монмартра» сделали этот творчески вечер Дмитрия и Марии Злобиных незабываемым.