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07:13 (мск), источник: Zakon.kz

Скончалась мама Нурлана Нигматулина

Соболезнования можно выразить по адресу г. Караганда, ул. Панфилова 12.

Источник: Zakon.kz

18 января 2018 года скончалась мама председателя Мажилиса Парламента РК Нурлана Нигматулина, сообщает Zakon.kz.

Зейнеп Кариевой было 98 лет.

Соболезнования можно выразить по адресу г. Караганда, ул. Панфилова 12.

Қонақасы пройдет 20 января 2018 г. в 18:00 в г. Караганда в ресторане Ариста (пр. Республики 85).

Жаназа пройдет 21 января 2018 г. в 11:00 на территории городской мечети Әл-Машани (г. Караганда, ул. Кувская 1а).

Ас пройдет 21 января 2018 г. в 13:00 в г. Караганда в ресторане Ариста (пр. Шахтеров 85).

Редакция Zakon.kz выражает свои соболезнования спикеру Мажилиса Парламента РК Нурлану Нигматулину в связи с кончиной матери.

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