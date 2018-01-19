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06:47 (мск), источник: СуперОмск

Омским школьникам разрешили не приходить в школу из-за морозов

Минобразования Омской области напомнило в преддверии аномальных морозов, при какой погоде школьники могут остаться дома.

Источник: Reuters

Так, освободить от занятий учеников начальной школы рекомендуется уже при температуре воздуха ниже -30 градусов. А если на улице холоднее -35 градусов, то дома также могут остаться и старшеклассники.

Интересно, что учебный процесс в школах при этом продолжается. Уроки будут идти, даже если на занятия пришли всего несколько человек. А решение о том, останется ли школьник дома или пойдет на уроки, должны принимать родители, отметили в министерстве.

«Руководителям муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций поручено обеспечить мониторинг теплового режима в подведомственных учреждениях», — сообщил пресс-секретарь Минобразования Илья Крылич.

В случае возникновения нештатных ситуаций, связанных с низкой температурой в кабинетах школ Омской области, следует сообщить по одному из телефонов: +7 (3812) 24−66−47, 24−75−49, 27−51−13, 24−75−97.

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