Омским школьникам разрешили не приходить в школу из-за морозов
Минобразования Омской области напомнило в преддверии аномальных морозов, при какой погоде школьники могут остаться дома.
Минобразования Омской области напомнило в преддверии аномальных морозов, при какой погоде школьники могут остаться дома.
Так, освободить от занятий учеников начальной школы рекомендуется уже при температуре воздуха ниже -30 градусов. А если на улице холоднее -35 градусов, то дома также могут остаться и старшеклассники.
Интересно, что учебный процесс в школах при этом продолжается. Уроки будут идти, даже если на занятия пришли всего несколько человек. А решение о том, останется ли школьник дома или пойдет на уроки, должны принимать родители, отметили в министерстве.
«Руководителям муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций поручено обеспечить мониторинг теплового режима в подведомственных учреждениях», — сообщил
В случае возникновения нештатных ситуаций, связанных с низкой температурой в кабинетах школ Омской области, следует сообщить по одному из телефонов: