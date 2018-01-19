Омским школьникам разрешили не приходить в школу из-за морозов

Так, освободить от занятий учеников начальной школы рекомендуется уже при температуре воздуха ниже -30 градусов. А если на улице холоднее -35 градусов, то дома также могут остаться и старшеклассники.

Интересно, что учебный процесс в школах при этом продолжается. Уроки будут идти, даже если на занятия пришли всего несколько человек. А решение о том, останется ли школьник дома или пойдет на уроки, должны принимать родители, отметили в министерстве.