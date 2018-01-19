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07:36 (мск), источник: Om1.ru

В Омскую область стекаются мигранты, которые окончили только школу

Статистики рассказали, как обстоят дела с миграцией в Сибирском федеральном округе.

Источник: РИА "Новости"

Росстат опубликовал сведения о демографических процессах в Сибири. Поскольку статистические данные собираются и обрабатываются долго, они отражают ситуацию на 1 января 2017 года. Но на актуальность это не влияет: демографическая ситуация не меняется в одночасье.

Статистики насчитали в Омской области 1 972 682 жителя. Это шестое место среди сибирских регионов.

Омская область по-прежнему является одним из лидеров Сибирского федерального округа по миграционной убыли. Пальму первенства перехватывают только Иркутская область и Забайкальский край, откуда разъезжаются даже пенсионеры.

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Темпы миграционной убыли в Омской области нарастают лавинообразно. Если в 2014 году в регионе был миграционный прирост в 702 человека, то за 2015 год население области убыло на 1800 жителей, а в 2016 году — на 5942 человек. Отметим, что в Забайкальском крае и Иркутской области цифра убыли из года в год стабильная.

Омская область — на третьем месте в Сибири по количеству убыли трудоспособного населения (минус 4325 человек). Первое место занимает Иркутская область, второе — Алтайский край.

Третьей позиции наш регион удостоился и по миграционным потерям среди детей (минус 1126 человек). Лидер — Забайкальский край, затем идёт Иркутская область. А вот по миграционным потерям среди пенсионеров Омская область в середине списка — на пятой строчке снизу.

Омскую область покидают в первую очередь образованные люди. За счёт «утечки мозгов» — граждан с высшим образованием — регион потерял 2433 человека. За счёт отъезда жителей с дипломами техникумов и колледжей — 863 человека.

А вот что касается людей, окончивших только школу, то здесь Омская область даже в плюсе. Малообразованные новосёлы принесли региону миграционный прирост в 183 человека.

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