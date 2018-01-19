В Омскую область стекаются мигранты, которые окончили только школу
Статистики рассказали, как обстоят дела с миграцией в Сибирском федеральном округе.
Статистики рассказали, как обстоят дела с миграцией в Сибирском федеральном округе.
Росстат опубликовал сведения о демографических процессах в Сибири. Поскольку статистические данные собираются и обрабатываются долго, они отражают ситуацию на 1 января 2017 года. Но на актуальность это не влияет: демографическая ситуация не меняется в одночасье.
Статистики насчитали в Омской области 1 972 682 жителя. Это шестое место среди сибирских регионов.
Омская область
Темпы миграционной убыли в Омской области нарастают лавинообразно. Если в 2014 году в регионе был миграционный прирост в 702 человека, то за 2015 год население области убыло на 1800 жителей, а в 2016 году — на 5942 человек. Отметим, что в Забайкальском крае и Иркутской области цифра убыли из года в год стабильная.
Омская область — на третьем месте в Сибири по количеству убыли трудоспособного населения (минус 4325 человек). Первое место занимает Иркутская область, второе — Алтайский край.
Третьей позиции наш регион удостоился и по миграционным потерям среди детей (минус 1126 человек). Лидер — Забайкальский край, затем идёт Иркутская область. А вот по миграционным потерям среди пенсионеров Омская область в середине списка — на пятой строчке снизу.
А вот что касается людей, окончивших только школу, то здесь Омская область даже в плюсе. Малообразованные новосёлы принесли региону миграционный прирост в 183 человека.