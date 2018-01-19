Федор Емельяненко приедет в Омск
Его ждут на чемпионате ММА среди студентов.
Его ждут на чемпионате ММА среди студентов.
В конце январе в Омске пройдет турнир по смешанным единоборствам среди студентов. Проверить в себя в боях приедут спортсмены из разных регионов. Уже известно, что среди почетных гостей соревнований будет и известный во всем мире Федор Емельяненко. Студенты смогут выступить перед лучшим бойцом в истории России.
Также известно, что в Омске Федор Емельяненко сыграет в футбол. В товарищеском матче встретятся «Сборная России по ММА» и «Омск спортивный». За команду нашего города выступят политики, чиновники и наши знаменитые спортсмены — например, боксер Алексей Тищенко, Юрий Крикуха и другие. Оказывается, Емельяненко неплохо себя чувствует в футболе.
— Хорошо действует в защите, ставит корпус. Фёдор понимает игру. Вообще, все борцы прилично играют в футбол. Это часть подготовки. Планируем провести два тайма по 30 минут, — рассказал порталу «СпортОм»