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07:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Федор Емельяненко приедет в Омск

Его ждут на чемпионате ММА среди студентов.

В конце январе в Омске пройдет турнир по смешанным единоборствам среди студентов. Проверить в себя в боях приедут спортсмены из разных регионов. Уже известно, что среди почетных гостей соревнований будет и известный во всем мире Федор Емельяненко. Студенты смогут выступить перед лучшим бойцом в истории России.

Также известно, что в Омске Федор Емельяненко сыграет в футбол. В товарищеском матче встретятся «Сборная России по ММА» и «Омск спортивный». За команду нашего города выступят политики, чиновники и наши знаменитые спортсмены — например, боксер Алексей Тищенко, Юрий Крикуха и другие. Оказывается, Емельяненко неплохо себя чувствует в футболе.

— Хорошо действует в защите, ставит корпус. Фёдор понимает игру. Вообще, все борцы прилично играют в футбол. Это часть подготовки. Планируем провести два тайма по 30 минут, — рассказал порталу «СпортОм» вице-президент Союза ММА России, старший тренер национальной сборной Андрей Терентьев.

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