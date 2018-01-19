Федор Емельяненко приедет в Омск

В конце январе в Омске пройдет турнир по смешанным единоборствам среди студентов. Проверить в себя в боях приедут спортсмены из разных регионов. Уже известно, что среди почетных гостей соревнований будет и известный во всем мире Федор Емельяненко. Студенты смогут выступить перед лучшим бойцом в истории России.

Также известно, что в Омске Федор Емельяненко сыграет в футбол. В товарищеском матче встретятся «Сборная России по ММА» и «Омск спортивный». За команду нашего города выступят политики, чиновники и наши знаменитые спортсмены — например, боксер Алексей Тищенко, Юрий Крикуха и другие. Оказывается, Емельяненко неплохо себя чувствует в футболе.