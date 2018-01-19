Пенсионный фонд по Башкирии принимает заявления на ежемесячную выплату из средств маткапитала

Источник: AP 2018

Право на выплату имеют семьи, в которых с 1 января 2018 года появился второй ребенок и чей доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе.

В Башкортостане на ежемесячную выплату из средств материнского капитала будут иметь право семьи, доход на каждого члена которых за последние 12 месяцев составил менее 14 247 рублей.

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При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. Не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи с чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.

Узнать, есть ли у семьи право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала, можно с помощью калькулятора, расположенного в разделе «Жизненные ситуации» на сайте Пенсионного фонда.

Размер ежемесячной выплаты зависит от региона. Так, в Башкортостане он составит в текущем году 8 892 рубля.

Заявление о предоставлении ежемесячной выплаты подается в управление Пенсионного фонда или МФЦ. В управление ПФР одновременно могут подаваться два заявления: на выдачу сертификата и о предоставлении ежемесячной выплаты. Здесь же можно получить СНИЛС для ребенка.

Подать заявление на предоставление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Однако при обращении в первые шесть месяцев, выплата будет осуществляться с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата осуществляется со дня подачи заявления, пояснили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда по Башкортостану.

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет. Первый выплатной период рассчитан на год. При желании продлить получение выплаты, следует подать новое заявление. При необходимости, выплаты можно приостановить.