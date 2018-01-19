Ирина Буторина выявила ошибки в работе органов образования и соцзащиты Сосновского района, где произошла поножовщина в школе

Глава региона дал поручение Ирине Буториной разобраться в причинах произошедшего и принять меры по недопущению подобных случаев. На следующий день после инцидента было собрано внеплановое заседание комиссии по делам несовершеннолетних.

«Сейчас мы обсудили оперативные мероприятия, в частности: психологическая поддержка (при необходимости) ученикам школы, оценка эффективности работы школьных комиссий по урегулированию конфликтов, — отметила Ирина Буторина. — Считаю, что необходимо провести комплексную проверку работы системы профилактики района и дать оценку не только по данному случаю. Это позволит подготовить оптимальные предложения по мерам, направленным на недопущение таких случаев в дальнейшем».