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07:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Новокузнецке трое однокурсников пытались убить молодую девушку

Один из них задолжал ей крупную сумму денег.

В Новокузнецке три однокурсника пытались убить молодую девушку из-за денежного долга.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, 21-летний новокузнечанин попросил свою знакомую оформить на себя кредит на сумму 270 000 рублей. Он обещал в скором времени отдать ей деньги, но так и не сделал этого. Тогда девушка стала напоминать ему о долге. Чтобы не отдавать деньги, новокузнечанин предложил двум своим 22-летним сокурсникам за денежное вознаграждение убить девушку. Они согласились и заранее продумали план действий.

Один из них выманил жертву из дома под надуманным предлогом. В это время двое других с помощью дубликата ключа проникли в квартиру и стали ждать девушку. Как только она зашла домой, злоумышленники ударили её битой по голове и стали душить ремнем. Девушка потеряла сознание, и её однокурсники посчитали, что она умерла. Тогда они покинули места преступления.

На территории Новокузнецкого района они сожгли одежду и орудия преступления. Потерпевшую обнаружили однокурсники, когда пришли к ней домой. Они забеспокоились, когда девушка не появилась на учебе. Они вызвали «скорую помощь». Врачи диагностировали у неё ушиб головного мозга, перелом черепа, многочисленные ушибы. Сейчас она проходит курс лечения.

Злоумышленников удалось задержать в кратчайшие сроки благодаря грамотным действиям сотрудников уголовного розыска отдела полиции «Левобережный» и управления МВД РФ по г. Новокузнецку. Сначала уголовное дело было возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, но затем материалы передали в территориальный Следственный комитет. Сейчас все трое задержанных находятся под стражей. В их отношении возбуждено дело по ч.3 ст. 30 ч. п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

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