В Новокузнецке трое однокурсников пытались убить молодую девушку

В Новокузнецке три однокурсника пытались убить молодую девушку из-за денежного долга.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, 21-летний новокузнечанин попросил свою знакомую оформить на себя кредит на сумму 270 000 рублей. Он обещал в скором времени отдать ей деньги, но так и не сделал этого. Тогда девушка стала напоминать ему о долге. Чтобы не отдавать деньги, новокузнечанин предложил двум своим 22-летним сокурсникам за денежное вознаграждение убить девушку. Они согласились и заранее продумали план действий.

Один из них выманил жертву из дома под надуманным предлогом. В это время двое других с помощью дубликата ключа проникли в квартиру и стали ждать девушку. Как только она зашла домой, злоумышленники ударили её битой по голове и стали душить ремнем. Девушка потеряла сознание, и её однокурсники посчитали, что она умерла. Тогда они покинули места преступления.

На территории Новокузнецкого района они сожгли одежду и орудия преступления. Потерпевшую обнаружили однокурсники, когда пришли к ней домой. Они забеспокоились, когда девушка не появилась на учебе. Они вызвали «скорую помощь». Врачи диагностировали у неё ушиб головного мозга, перелом черепа, многочисленные ушибы. Сейчас она проходит курс лечения.