В Новокузнецке трое однокурсников пытались убить молодую девушку
Один из них задолжал ей крупную сумму денег.
Один из них задолжал ей крупную сумму денег.
В Новокузнецке три однокурсника пытались убить молодую девушку
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Один из них выманил жертву из дома под надуманным предлогом. В это время двое других с помощью дубликата ключа проникли в квартиру и стали ждать девушку. Как только она зашла домой, злоумышленники ударили её битой по голове и стали душить ремнем. Девушка потеряла сознание, и её однокурсники посчитали, что она умерла. Тогда они покинули места преступления.
На территории Новокузнецкого района они сожгли одежду и орудия преступления. Потерпевшую обнаружили однокурсники, когда пришли к ней домой. Они забеспокоились, когда девушка не появилась на учебе. Они вызвали «скорую помощь». Врачи диагностировали у неё ушиб головного мозга, перелом черепа, многочисленные ушибы. Сейчас она проходит курс лечения.
Злоумышленников удалось задержать в кратчайшие сроки благодаря грамотным действиям сотрудников уголовного розыска отдела полиции «Левобережный» и управления МВД РФ по г. Новокузнецку. Сначала уголовное дело было возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, но затем материалы передали в территориальный Следственный комитет. Сейчас все трое задержанных находятся под стражей. В их отношении возбуждено дело по ч.3 ст. 30 ч. п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).