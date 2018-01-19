Под зданием в центре Ростова собираются начать раскапывать некрополь
В подвалах объекта культурного наследия регионального значения, здания редакции газеты «Приазовский край» на улице Большой Садовой 18/31 в
В подвалах объекта культурного наследия регионального значения, здания редакции газеты «Приазовский край» на улице Большой Садовой 18/31 в
По его словам, под домом находится культурный слой Темерницкого городища.
«До начала работ по восстановлению
По его словам, в Европе в таких случаях устраивают подземные музейные экспозиции. Будет ли так сделано в Ростове — неизвестно.
При этом, саму реконструкцию здания отложили на неопределенный срок и ее не успеют закончить до ЧМ-2018. По словам Александра Сушкова, фирма, которая делала проект, не учла все необходимые факторы и он требует серьезной доработки.
Здание газеты «Приазовский край» было построено в конце 1880-х годов, журналисты в нем работали до 1919 года. Последние годы оно пустует.