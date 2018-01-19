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18:09 (мск), источник: Деловое сообщество

Под зданием в центре Ростова собираются начать раскапывать некрополь

В подвалах объекта культурного наследия регионального значения, здания редакции газеты «Приазовский край» на улице Большой Садовой 18/31 в Ростове-на-Дону собираются найти некрополь. Об этом со ссылкой на слова члена общественного Совета при министерстве культуры региона Александра Сушкова сообщает «161.ру».

По его словам, под домом находится культурный слой Темерницкого городища.

«До начала работ по восстановлению здания-памятника культуры обязательно будут проведены археологические раскопки в подвалах здания. В зависимости от того, насколько значимы буду находки, будет откорректирован проект реставрации», — сказал Александр Сушков.

По его словам, в Европе в таких случаях устраивают подземные музейные экспозиции. Будет ли так сделано в Ростове — неизвестно.

При этом, саму реконструкцию здания отложили на неопределенный срок и ее не успеют закончить до ЧМ-2018. По словам Александра Сушкова, фирма, которая делала проект, не учла все необходимые факторы и он требует серьезной доработки.

Здание газеты «Приазовский край» было построено в конце 1880-х годов, журналисты в нем работали до 1919 года. Последние годы оно пустует.

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