Под зданием в центре Ростова собираются начать раскапывать некрополь

По его словам, под домом находится культурный слой Темерницкого городища.

«До начала работ по восстановлению здания-памятника культуры обязательно будут проведены археологические раскопки в подвалах здания. В зависимости от того, насколько значимы буду находки, будет откорректирован проект реставрации», — сказал Александр Сушков.

По его словам, в Европе в таких случаях устраивают подземные музейные экспозиции. Будет ли так сделано в Ростове — неизвестно.

При этом, саму реконструкцию здания отложили на неопределенный срок и ее не успеют закончить до ЧМ-2018. По словам Александра Сушкова, фирма, которая делала проект, не учла все необходимые факторы и он требует серьезной доработки.