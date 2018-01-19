В Челябинске реализуют проект «Россия. Моя история»

Источник: Uralpress.ru

В состав группы войдут министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области, министерство строительства и инфраструктуры и министерство культуры. «Мы начинаем реализацию этого проекта. Необходимо запускать процедуры бюджетирования, оформления документов и начать проектирование», — подчеркнул глава региона.

Первая выставка проекта «Россия. Моя история» открылась в Москве на ВДНХ в 2015 году. Комплекс включает в себя три экспозиции: «Романовы», «Рюриковичи» и «XX век. 1917−1945. От великих потрясений к Великой Победе». Четвёртая экспозиция, посвящённая послевоенной истории России, должна открыться в 2018 году.

Подобные выставочные центры уже работают в Нижнем Новгороде, Уфе, Екатеринбурге, Ставрополе, Волгограде, Махачкале, Якутске, Казани, Тюмени, Южно-Сахалинске, Самаре, Новосибирске и Омске. В ближайшее время выставочные комплексы проекта «Россия. Моя история» появятся в 10 регионах, в том числе, в Челябинске.