Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Заведующий якутской больницей избил пришедшую снимать побои пациентку
Директор школы Тубельского решил построить новый спорткомплекс
Появились откровенные подробности прошлого первой леди Франции
Ксения Собчак окунулась в прорубь
Огонь на поражение За 2017 год американские полицейские застрелили почти тысячу человек
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
СМИ: живот беременной Миддлтон в спортивном костюме покорил Сеть
Свежа и молода: 58-летняя Вербицкая восхитила Сеть
Ксения Собчак окунулась в прорубь
Иванка Трамп надела розовые легинсы с розочками за $200
Найдено спасение от измен
Заведующий якутской больницей избил пришедшую снимать побои пациентку
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
12«За кулисами» Голливуда
2475-я годовщина прорыва блокады Ленинграда
18:18 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске реализуют проект «Россия. Моя история»

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил создать рабочую группу по вопросам реализации в Челябинске проекта «Россия. Моя история».

Источник: Uralpress.ru

В состав группы войдут министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области, министерство строительства и инфраструктуры и министерство культуры. «Мы начинаем реализацию этого проекта. Необходимо запускать процедуры бюджетирования, оформления документов и начать проектирование», — подчеркнул глава региона.

Первая выставка проекта «Россия. Моя история» открылась в Москве на ВДНХ в 2015 году. Комплекс включает в себя три экспозиции: «Романовы», «Рюриковичи» и «XX век. 1917−1945. От великих потрясений к Великой Победе». Четвёртая экспозиция, посвящённая послевоенной истории России, должна открыться в 2018 году.

Подобные выставочные центры уже работают в Нижнем Новгороде, Уфе, Екатеринбурге, Ставрополе, Волгограде, Махачкале, Якутске, Казани, Тюмени, Южно-Сахалинске, Самаре, Новосибирске и Омске. В ближайшее время выставочные комплексы проекта «Россия. Моя история» появятся в 10 регионах, в том числе, в Челябинске.

Музейный комплекс станет экспозиционным пространством нового уровня, способным максимально реалистично погрузить посетителей в предлагаемую среду с помощью мультимедийных и интерактивных технологий. Часть экспозиции будет представлять материалы общероссийской истории, другая часть — региональной, над формированием которой будут работать сотрудники Государственного исторического музея Южного Урала.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Найти сбежавшего во время следственного эксперимента рецидивиста помогли челябинцы
МВФ похвалил российские власти за быстрый выход из кризиса
Турки перебросили в Сирию комплекс РЭБ Koral
Определился победитель регулярного чемпионата КХЛ
ФОМ: Путину доверяет 78% опрошенных
Танкер, перевозивший в США газ из России, развернулся
Жириновский обвинил Грудинина в политическом мошенничестве
Пеле доставлен в больницу из-за истощения
Спорт
Спаллетти против «Ромы», Моуринью против пожирателя червей О наиболее интересных футбольных матчах предстоящих выходных
Авто
СМИ: в России выявили масштабный «недолив» на АЗС На десятках АЗС обнаружены вредоносные программы, благодаря которым клиентам незаметно заливали в автомобили меньше топлива
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен В сотне лучших по версии киноманов новые картины соседствуют с проверенной классикой
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
Лучшие вещи недели от 600 до 3 000 рублей Если ты хочешь порадовать себя какой-то милой бюджетной безделушкой, то ищи идею в нашей статье. Мы собрали самые интересные модные находки недели.
Дети
Почему нужно обнимать детей как можно чаще: 7 причин Современные ученые могут назвать минимум 7 медицинских причин, по которым вы должны прямо сейчас начать выполнять эти «нормативы» по отношению к своему ребенку
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь