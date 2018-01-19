В Челябинске реализуют проект «Россия. Моя история»
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил создать рабочую группу по вопросам реализации в Челябинске проекта «Россия. Моя история».
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил создать рабочую группу по вопросам реализации в Челябинске проекта «Россия. Моя история».
В состав группы войдут министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области, министерство строительства и инфраструктуры и министерство культуры. «Мы начинаем реализацию этого проекта. Необходимо запускать процедуры бюджетирования, оформления документов и начать проектирование», — подчеркнул глава региона.
Первая выставка проекта «Россия. Моя история» открылась в Москве на ВДНХ в 2015 году. Комплекс включает в себя три экспозиции: «Романовы», «Рюриковичи» и «XX век. 1917−1945. От великих потрясений к Великой Победе». Четвёртая экспозиция, посвящённая послевоенной истории России, должна открыться в 2018 году.
Подобные выставочные центры уже работают в Нижнем Новгороде, Уфе, Екатеринбурге, Ставрополе, Волгограде, Махачкале, Якутске, Казани, Тюмени,
Музейный комплекс станет экспозиционным пространством нового уровня, способным максимально реалистично погрузить посетителей в предлагаемую среду с помощью мультимедийных и интерактивных технологий. Часть экспозиции будет представлять материалы общероссийской истории, другая часть — региональной, над формированием которой будут работать сотрудники Государственного исторического музея Южного Урала.