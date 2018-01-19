Сколько стоит в Молдове подделка водительских прав
Сколько в Молдове стоит подделать водительские права — три истории, описанные представителями Пограничной полиции МВД страны.
Сколько в Молдове стоит подделать водительские права — три истории, описанные представителями Пограничной полиции МВД страны.
КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. На границе Молдовы некоторые субъекты, несмотря на всяческие увещевания властей «не баловаться» с поддельными документами, все же, рискуют, но шампанское, как говорится, открывать не успевают.
В пункте пропуска «Скулень» на выезде из Молдовы 28-летний пассажир рейсового транспорта Молдова — Яссы представил внутренний паспорт, выданный в Италии. Но при детальном осмотре у молодого человека изъяли поддельные документы, выданные на его имя. Мужчина сообщил, что работает водителем грузовика в Ясском уезде Румынии, а о том, что его документы подделаны, ничего не знает, сообщили в
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На том же КПП был задержан 30-летний пассажир маршрутного транспорта Молдова- Женева. У него нашли поддельный внутренний паспорт Румынии. За фальшивку мужчина, по его словам, «выложил» неизвестному «художнику» две тысячи евро.
А в пункте пропуска «Тудора» при въезде в Молдову на автомобиле модели Dacia Sondero 25-летний гражданин Молдовы предъявил поддельное водительское удостоверение национального образца. За свою подделку мужчина заплатил неизвестному лицу 200 евро.