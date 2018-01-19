Сколько стоит в Молдове подделка водительских прав

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. На границе Молдовы некоторые субъекты, несмотря на всяческие увещевания властей «не баловаться» с поддельными документами, все же, рискуют, но шампанское, как говорится, открывать не успевают.

В пункте пропуска «Скулень» на выезде из Молдовы 28-летний пассажир рейсового транспорта Молдова — Яссы представил внутренний паспорт, выданный в Италии. Но при детальном осмотре у молодого человека изъяли поддельные документы, выданные на его имя. Мужчина сообщил, что работает водителем грузовика в Ясском уезде Румынии, а о том, что его документы подделаны, ничего не знает, сообщили в пресс-службе Погранполиции.

Какие денежные купюры чаще всего подделывают в Румынии >>>.

На том же КПП был задержан 30-летний пассажир маршрутного транспорта Молдова- Женева. У него нашли поддельный внутренний паспорт Румынии. За фальшивку мужчина, по его словам, «выложил» неизвестному «художнику» две тысячи евро.