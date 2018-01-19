Дело Бишимбаева: Прокуроры озвучат новый обвинительный акт

Источник: Tengrinews

Об этом государственный обвинитель заявил в ходе судебного разбирательства 19 января.

«То, что интересовало защиту по обвинительному акту новому, мы об этом говорили с первых дней и хотим сказать, что новый обвинительный акт будет предоставлен в понедельник», — обратился к участникам процесса государственный обвинитель Алибек Айтжанов.

Напомним, что в октябре 2017 года во время предварительного слушания в суде прокуроры сообщили, что стороной обвинения, с учетом роли каждого фигуранта дела, был составлен новый обвинительный акт.

«В соответствие с требованием статьи 321 части 3 УПК РК, если в ходе предварительного слушания прокурор меняет обвинение, представляет новую формулировку в письменном виде. Новая формулировка будет представлена в письменном виде чуть позже», — обратилась ранее к суду второй прокурор Сауле Сыдыкова.

Напомним, на скамье подсудимых находятся 23 человека, в том числе бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьями 366 части 4 — «Получение взятки», 189 части 4, пункта 2 — «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» УК РК.