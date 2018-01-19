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18:34 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии озвучили причины, по которым подростки уходят из жизни

УФА, 19 янв 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. В пятницу, 19 января, в Госсобрании — Курултае РБ прошло заседание рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере правовой защиты семьи, материнства и детства. В числе прочего участники заседания обсудили профилактику суицидов среди детей и подростков, а также причины, по которым они решают уйти из жизни.

По словам старшего инспектора Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Башкортостан Светланы Валинуровой, по статистике, абсолютное большинство детских суицидов приходится на возраст от 14 до 17 лет, чаще решения свести счеты с жизнью принимали мальчики (24 случая против 11), в 19 случаях подростки жили в сельской местности (16 — в городе).

«Если говорить о попытках самоубийств, то большинство предпринимают девушки (73%), — комментирует следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СКР по РБ Степан Кривцов. — Причины такого решения — неразделенная любовь, желание привлечь внимание родителей, тяжелое эмоциональное состояние, неудовлетворенность своей жизнью, конфликты в семье, в трех случаях имел место конфликт с преподавателями. Еще в двух случаях причины установить не удалось — дети не смогли объяснить, почему они это делали».

Силовики отмечают: в большинстве случаев решение покончить с собой принимают дети из полных благополучных семей со средним или даже высоким уровнем жизни, зачастую это единственный ребенок в семье. Чаще всего трагедии случаются летом — во время школьных каникул, когда дети выпадают из поля зрения учителей и родителей, работающих без отпуска и выходных.

«В ходе доследственных проверок установлено, что часть детей не хотели покончить жизнь самоубийством, это был способ привлечь внимание», — говорит Степан Кривцов.

Каждый детский суицид или его попытка привлекают внимание прокуроров и следователей, которые проверяют причины трагедий.

По словам прокурора отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Прокуратуры РБ Динара Шакирова, одним из способов профилактики самоубийств среди детей может стать психологическое тестирование. Проверки на склонность ребенка к суициду должны проводиться в школах республики.

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