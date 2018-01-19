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18:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Для волгоградцев запустят «горячую линию» по гриппу

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области запускает «горячую» линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

Волгоградцы смогут получить ответы на вопросы, касающиеся: мер профилактики гриппа и ОРВИ, правил ношения маски, рекомендаций обращений за медицинской помощи, рекомендаций для родителей, как уберечь детей в эпидсезон, о температурном режиме в жилых квартирах, рабочих помещениях и прочие вопросы.

К сожалению, в последнее время волгоградцы часто лечат вирус по интернету, а это чревато последствиями. Так что лучше обращайтесь к специалистам.

«Горячая линия» будет работать с 22 января по 5 февраля 2018 года.

Звонки в рабочие дни будут приниматься с 10.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.00:

В Роспотребнадзоре по Волгоградской области: 8−8442−24−36−30, 8−8442−24−36−43.

В консультационном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»: 8 (8442) 37−47−38 и 8 (8442) 37−47−09.

Телефоны отделов в районах Волгоградской области можно узнать здесь.

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