Для волгоградцев запустят «горячую линию» по гриппу
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области запускает «горячую» линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области запускает «горячую» линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.
Волгоградцы смогут получить ответы на вопросы, касающиеся: мер профилактики гриппа и ОРВИ, правил ношения маски, рекомендаций обращений за медицинской помощи, рекомендаций для родителей, как уберечь детей в эпидсезон, о температурном режиме в жилых квартирах, рабочих помещениях и прочие вопросы.
К сожалению, в последнее время волгоградцы часто лечат вирус по интернету, а это чревато последствиями. Так что лучше обращайтесь к специалистам.
«Горячая линия» будет работать с 22 января по 5 февраля 2018 года.
Звонки в рабочие дни будут приниматься с 10.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.00:
В Роспотребнадзоре по Волгоградской области: 8−8442−24−36−30, 8−8442−24−36−43.
В консультационном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»:
Телефоны отделов в районах Волгоградской области можно узнать здесь.