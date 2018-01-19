Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Макароны разрешили есть на ужин
Сергей Лазарев с сыном сходили в зоопарк в Майaми
Из СИЗО с намеками: муж перешел к угрозам девушке "без рук"
Модель в хиджабе стала лицом средства для волос
Здоровье Трампа: все, что вы хотели знать, но стеснялись спросить Доктор озвучил результаты медицинского обследования президента США
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
СМИ: живот беременной Миддлтон в спортивном костюме покорил Сеть
Свежа и молода: 58-летняя Вербицкая восхитила Сеть
Ксения Собчак окунулась в прорубь
Иванка Трамп надела розовые легинсы с розочками за $200
СМИ: Болгария предупредила ЕС о «сирийском сценарии» на Балканах
СМИ: РФ провела акцию возмездия — уже не стесняясь
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
12«За кулисами» Голливуда
2475-я годовщина прорыва блокады Ленинграда
19 января, источник: Podrobno.uz

Посольство России в Узбекистане запускает уникальную викторину

Посольство Российской Федерации в Республике Узбекистан совместно с Агентством новостей Podrobno.

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Посольство Российской Федерации в Республике Узбекистан совместно с Агентством новостей Podrobno.uz с 22 января запускают Интернет-викторину «Что вы знаете о российской дипломатии?», посвященную Дню дипломатического работника.

Читайте также
Главы МИД Узбекистана и РФ обсудили двусторонние отношения

В России согласно Указу Президента от 31 октября 2002 этот праздник отмечается 10 февраля. Выбор конкретной даты связан с наиболее ранним упоминанием о деятельности первого российского государственного органа, занимающегося международными делами, Посольского приказа, в 1549 году. Но традиции российской дипломатии гораздо старше, ее корни уходят в глубь веков.

Интернет-викторина будет проводиться на сайте www.podrobno.uz в период с 22 января по 05 февраля 2018 года. Ежедневно в специальном разделе будет публиковаться по одному вопросу (всего 15), каждый из которых будет доступен только в течение 24 часов. Свои ответы участники должны высылать на почту podrobnouz@yandex.ru. .

По окончании викторины Агентство новостей Podrobno.uz совместно с Посольством определят трех победителей, правильно ответивших на все вопросы и раньше всех направивших свои ответы.

Итоги Интернет-викторины с именами победителей будут опубликованы на сайте агентства после проведения церемонии награждения.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 МВД Казахстана озвучило причину пожара автобуса с узбекистанцами
Специалистов для узбекского автопрома подготовят по корейской системе
В Госдепе рассказали о безвозмездной военной помощи Украине
МОК сократил квоту россиян на Олимпиаду-2018
Киев допустил досрочное прекращение сотрудничества с МВФ
Работа госучреждений США приостановилась
Стала известна причина пожара в автобусе в Казахстане
Нобелевский лауреат предсказал «тотальный коллапс» биткоина
Российский фигурист завоевал серебро на ЧЕ в Москве
Спорт
Образцово-показательный Алиев Дмитрий Алиев преподнес серебряную сенсацию, а Михаил Коляда получил очередную бронзу
Авто
СМИ: в России выявили масштабный «недолив» на АЗС На десятках АЗС обнаружены вредоносные программы, благодаря которым клиентам незаметно заливали в автомобили меньше топлива
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен В сотне лучших по версии киноманов новые картины соседствуют с проверенной классикой
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
Лучшие вещи недели от 600 до 3 000 рублей Если ты хочешь порадовать себя какой-то милой бюджетной безделушкой, то ищи идею в нашей статье. Мы собрали самые интересные модные находки недели.
Дети
Сергей Лазарев с сыном сходили в зоопарк в Майaми Отец и сын кормили животных.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь