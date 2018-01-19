Посольство России в Узбекистане запускает уникальную викторину

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Посольство Российской Федерации в Республике Узбекистан совместно с Агентством новостей Podrobno.uz с 22 января запускают Интернет-викторину «Что вы знаете о российской дипломатии?», посвященную Дню дипломатического работника.

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В России согласно Указу Президента от 31 октября 2002 этот праздник отмечается 10 февраля. Выбор конкретной даты связан с наиболее ранним упоминанием о деятельности первого российского государственного органа, занимающегося международными делами, Посольского приказа, в 1549 году. Но традиции российской дипломатии гораздо старше, ее корни уходят в глубь веков.

Интернет-викторина будет проводиться на сайте www.podrobno.uz в период с 22 января по 05 февраля 2018 года. Ежедневно в специальном разделе будет публиковаться по одному вопросу (всего 15), каждый из которых будет доступен только в течение 24 часов. Свои ответы участники должны высылать на почту podrobnouz@yandex.ru. .

По окончании викторины Агентство новостей Podrobno.uz совместно с Посольством определят трех победителей, правильно ответивших на все вопросы и раньше всех направивших свои ответы.