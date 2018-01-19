На Крещение в Крыму искупались более 7 тыс человек

«Крымские спасатели совместно с представителями муниципальных образований, а также полицией и работниками скорой помощи провели дежурства в местах организованного крещенского купания. Всего 80 человек личного состава, а также 27 единиц техники, в том числе 7 плавсредств, были задействованы в мероприятиях. Постоянный контроль за безопасностью купающихся обеспечили крымские спасатели», — отметили в ведомстве.

Чрезвычайных происшествий на воде, связанных с омовением, не произошло.

По словам начальника Главка МЧС Сергея Шахова, сотрудники ведомства принимали непосредственное участие в мероприятии: помогали людям заходить и выходить из воды, следили за тем, чтобы их не смыло волной.