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17:57 (мск), источник: РИА Крым

На Крещение в Крыму искупались более 7 тыс человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости Крым. В праздник Крещения Господня в Республике Крым было 29 мест для массового купания, на которых более 7 тысяч человек полуострова совершили омовения. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

«Крымские спасатели совместно с представителями муниципальных образований, а также полицией и работниками скорой помощи провели дежурства в местах организованного крещенского купания. Всего 80 человек личного состава, а также 27 единиц техники, в том числе 7 плавсредств, были задействованы в мероприятиях. Постоянный контроль за безопасностью купающихся обеспечили крымские спасатели», — отметили в ведомстве.

Чрезвычайных происшествий на воде, связанных с омовением, не произошло.

По словам начальника Главка МЧС Сергея Шахова, сотрудники ведомства принимали непосредственное участие в мероприятии: помогали людям заходить и выходить из воды, следили за тем, чтобы их не смыло волной.

«Водолазы не только контролировали ход купания и оказывали помощь людям преклонного возраста, но также приняли непосредственное участие в чине великого водосвятия, трижды погрузив крест в воды Черного моря», — добавил он.

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