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19 января, источник: Газета.Ру

Почему французские актрисы борются за мужскую свободу

Французские женщины защищают право мужчин флиртовать с ними. Пока Голливуд активно борется против сексуальных домогательств, звезды кинематографа Франции обвиняют американских актрис в лицемерии. «Газета.Ru» — о том, как во Франции понимают сексуальную свободу.

Источник: AP 2018

Скандал разразился после того, как 9 января французский портал Le Monde опубликовал инициированное Катрин Денев открытое письмо с подписями более сотни француженок. Деятельницы различных видов искусств, включая кино и литературу, выразили недовольство волной заявлений о сексуальных домогательствах, которые в англоговорящих странах шли под хештегом #MeToo («Я Тоже»), а хештег #BalanceTonPorc («Уравновесь свою свинью») стал его французским аналогом.

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В письме говорится о том, что миру грозит новая «охота на ведьм», когда мужчина не сможет флиртовать с понравившейся ему женщиной, потому что это сразу будет расценено как сексуальное домогательство. «Женщина может одновременно заниматься своей карьерой и получать удовольствие от того, что она является сексуальным объектом для мужчины, и при этом не являться неразборчивой женщиной или гнусным пособником системы патриархата», — написано в письме.

В одно время с публикацией документа прошла церемония вручения премии «Золотой Глобус», где в знак солидарности с жертвами сексуального насилия все гости облачились в черный цвет. Звездой вечера стала Опра Уинфри, под овации стоя она закончила свою речь словами:

«Скоро мы будем жить в мире, где ни одной женщине не придется говорить «Я тоже».
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Легендарная французская актриса Брижит Бардо поддержала Денев и ее сторонниц. Она пошла еще дальше и заявила, что в большинстве случаев обвинения молодых женщин против предполагаемых насильников «лицемерны, абсурдны и неинтересны». 17 января французское издание Paris Match опубликовало интервью с Бардо, в котором она рассказала о том, заигрывать с продюсерами ради получения роли, — это вполне распространенная практика.

«…И после этого они рассказывают истории о том, как до них домогались, в конечном счете подобные заявления не идут им на пользу», — заключила актриса.

Она также отметила, что никогда не была жертвой сексуальных домогательств и всегда с улыбкой принимала комплименты по поводу красоты своего лица и упругости ягодиц.

Брижит Бардо известна громкими высказываниями на важные общественные темы. Например, в 2008 году по решению суда француженка выплатила штраф, превысивший €15 тыс., за высказывание о том, что мусульмане разрушают Францию.

Источник: AP 2018

На этой неделе Катрин Денев из-за волны негодования, обрушившейся на нее после открытого письма, объяснилась с интернет-сообществом. Актриса уточнила, что подписавшиеся под письмом полностью поддерживают преследование людей, использующих свое служебное положение в корыстных целях.

Она выразила соболезнования всем действительно пострадавшим от рук абьюзеров в кино и фэшн-индустрии и подчеркнула, что соболезнует лишь настоящим жертвам этих событий.

Во многих комментариях к открытому письму пользователи сети высказали предположения, что французы как нация по-своему понимают, что такое сексуальное домогательство. «Газета.Ru» обсудила феномен с 20-летним Нино, студентом-информатиком из Парижа. Оказалось, что он не разделяет взгляды более сотни известных француженок, которые, по его мнению, принадлежат к совершенно другому поколению.

Нино прокомментировал письмо с молодежной позиции — к его большому сожалению она расходится со взглядами его родителей: «Я абсолютно не разделяю написанное Денев, как и большинство моих друзей по всей стране. С момента появления хештега #BTP мы только поддерживали женщин, которые решились сказать правду. Мне невероятно приятно, что благодаря активной кампании в сети мужчины начали понимать, насколько часты случаи харрасмента в отношении женщин».

Так что разные представления о том, что можно, а что нельзя делать в отношении тех, кто вызывает у вас сексуальное влечение, можно объяснить не географией, а конфликтом поколений.
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Молодые люди до 40 лет во Франции считают правильным принимать жесткие меры по отношению к абьюзерам: начиная с больших штрафов и увольнения с работы и заканчивая тюремным заключением. В Facebook противники Денев пишут о том, что она поддерживает насилие над женщинами, а ее взгляды на сексуальность «не изменились еще с 70-х».

Нино также отметил, что во Франции вероятность клеветы в отношении мужчин минимальна и если относиться к понравившемуся человеку с уважением, то непонимания не возникает: «Если тебя упоминают в твите под хештегом #BTP, то скорее всего именно ты и являешься проблемой. Я ни разу не чувствовал себя менее раскрепощенно в общении с девушками ни до, ни после тренда #BalanceTonPorc».

Во время громкого скандала с участием Харви Вайнштейна в 2017 году французы провели серию маршей протеста против сексуального харассмента в крупнейших городах страны. В поддержку западного движения #MeToo активисты писали на плакатах такие лозунги как «Справедливость для женщин», «Мы не станем молчать» и «Позор должен поменять сторону».

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Все говорят про харассмент, а я не понимаю, что это. Помогите! За шутку можно подать в суд? При чем тут сексуальное насилие? Одного обвинения достаточно, чтобы человека уволили?

Охота на мужчин: Америку и Европу разделил сексуальный вопрос
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10 января© Ньюстюб
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