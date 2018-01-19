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19 января, источник: Podrobno.uz

Мирзиёев помолился за упокой души 52 погибших узбекистанцев

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Узбекистана посетил мавзолей Хакима Термизи в Сурхандарьинской области.

Источник: Podrobno.uz

«В ходе посещения мавзолея Хакима Термизи президент отметил, что глубоко опечален гибелью наших соотечественников в Актюбинске, и выразил соболезнования их близким. Прочитана молитва за упокой их души», — отметил в пресс-службе главы государства.

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Кроме того, во всех мечетях Узбекистана прошел пятничный намаз в память о гражданах республики, погибших при пожаре в автобусе в Казахстане.

Председатель Управления мусульман Узбекистана, муфтий Усмонхон Алимов выразил всем родным и близким умерших свои глубокие соболезнования в связи с трагическим событием, приведшим к многочисленным жертвам.

Автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей, сгорел утром 18 января на трассе Самара — Шымкент в Актюбинской области Казахстана.

По последним данным, погибли 52 человека, еще пятерым удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести. Пассажиры были гражданами Узбекистана, водители — казахстанцами. На данный момент удалось установить личности 32 из 52 погибших пассажиров автобуса.

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