Мирзиёев помолился за упокой души 52 погибших узбекистанцев

Источник: Podrobno.uz

«В ходе посещения мавзолея Хакима Термизи президент отметил, что глубоко опечален гибелью наших соотечественников в Актюбинске, и выразил соболезнования их близким. Прочитана молитва за упокой их души», — отметил в пресс-службе главы государства.

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Кроме того, во всех мечетях Узбекистана прошел пятничный намаз в память о гражданах республики, погибших при пожаре в автобусе в Казахстане.

Председатель Управления мусульман Узбекистана, муфтий Усмонхон Алимов выразил всем родным и близким умерших свои глубокие соболезнования в связи с трагическим событием, приведшим к многочисленным жертвам.

Автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей, сгорел утром 18 января на трассе Самара — Шымкент в Актюбинской области Казахстана.