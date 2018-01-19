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18:10 (мск), источник: ДЕЙТА

Крещенские купания состоялись во Владивостоке

В пятницу, 19 января, в бухте Фёдорова во Владивостоке была освящена купель, и желающие смогли принять участие в крещенских купаниях, сообщает DEITA. RU.

Купель была организована силами военных моряков Краснознамённого Тихоокеанского Флота. В 12 часов дня настоятель Андреевского храма, помощник командующего ТОФ по работе с верующими военнослужащими иерей Сергий освятил купель. Батюшка поздравил присутствующих с праздником и пожелал всем исцеления от духовных и физических недугов. На льду были установлены отапливаемые палатки для переодевания, всех желающих моряки угощали горячим чаем. Рядом с купелью дежурили военные и водолаз в полной экипировке, так как на участке, где проходили купания, глубина воды достигает четырёх метров. На берегу стояла машина реанимации.

Желающих окунуться было немало. Люди подходили и подходили, очередь к купели была постоянная. Мужчины галантно пропускали женщин вперёд, сами продолжая стоять на снегу в лёгких сланцах на босу ногу. Кто-то из опытных моржей совершал длительные заплывы по вырубленной крестом иордани, кто-то решился совершить омовение в ледяной воде впервые. Среди окунающихся была замечена делегация консульства США во главе с генеральным консулом Майклом Кийсом.

Время, выделенное на крещенские купания, было ограничено. После 15 часов допуск к купели был прекращен.

Ирина Павленко.

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