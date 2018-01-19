Крещенские купания состоялись во Владивостоке

Купель была организована силами военных моряков Краснознамённого Тихоокеанского Флота. В 12 часов дня настоятель Андреевского храма, помощник командующего ТОФ по работе с верующими военнослужащими иерей Сергий освятил купель. Батюшка поздравил присутствующих с праздником и пожелал всем исцеления от духовных и физических недугов. На льду были установлены отапливаемые палатки для переодевания, всех желающих моряки угощали горячим чаем. Рядом с купелью дежурили военные и водолаз в полной экипировке, так как на участке, где проходили купания, глубина воды достигает четырёх метров. На берегу стояла машина реанимации.