Объявлены итоги шестой Южно-Уральской литературной премии
В литературном конкурсе приняли участие около двухсот российских и зарубежных авторов.
В литературном конкурсе приняли участие около двухсот российских и зарубежных авторов.
Церемония награждения лауреатов и дипломантов шестой
Учредителем премии является областное общественное движение «За возрождение Урала». Литературная премия за почти за 7 лет своего существования перешагнула региональные рамки, в литературном конкурсе принимают участие писатели со всей России, из стран дальнего и ближнего зарубежья: Белоруссии, Казахстана, Германии
«У нас сложился замечательный коллектив жюри, компетентный, объективный, решении которых не вызывает вопросов у участников литературного процесса. Я рад, что премия ежегодно собирает порядка двухсот авторов со всех уголков нашей родины и
В этом году в номинации «Проза, профессиональные авторы» победила нижегородская писательница Елена Крюкова. Она представил ан конкурс семейный роман «Старые фотографии». В номинации «Литературное краеведение и публицистика» лауреатами премии стали челябинские авторы: Владимир Рушанин — за книгу об уральском просветителе «Иван Александрович Тихомиров»; Николай Антипин, Иван Купцов — за исследование южноуральской православной архитектуры в книге «Православные храмы Челябинска».
Отметим, что на церемонии были названы лауреаты в номинации «Поэзия. Профессиональные авторы» и победители среди молодых участников конкурса. Также многие авторы были отмечены специальными дипломами и наградами. С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.