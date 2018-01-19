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18:22 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцев приглашают посетить поезд-музей

Волгоградцев приглашают посетить передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД», который будет работать на станциях с 29 января по 4 февраля.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ПривЖД, в специально оборудованных вагонах представлены инновации в сфере железнодорожного транспорта, нанотехнологий, энергетики и подготовки современных кадров. В них можно узнать об истории развития отечественного железнодорожного транспорта, а также о современной инфраструктуре ж/д-сети России.

Так, увидеть поезд-музей можно будет на станции:

  • «Котельниково» 29 и 30 января 2018;
  • «Сарепта» 31 января и 1 февраля 2018;
  • «Филоново» 2 февраля 2018;
  • «Волжский» 3 февраля 2018;
  • «Камышин» 4 февраля 2018.

Экспозиция будет работать с 10:00 до 18:20, перерыв с 13:00 до 14:00. Почетные железнодорожники, участники Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, пенсионеры, студенты и школьники имеют право на бесплатный вход. Справки по телефонам +7 (8442) 90−27−17 или +7−904−751−24−62.

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