Волгоградцев приглашают посетить поезд-музей

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ПривЖД, в специально оборудованных вагонах представлены инновации в сфере железнодорожного транспорта, нанотехнологий, энергетики и подготовки современных кадров. В них можно узнать об истории развития отечественного железнодорожного транспорта, а также о современной инфраструктуре ж/д-сети России.

Так, увидеть поезд-музей можно будет на станции:

«Котельниково» 29 и 30 января 2018;

«Сарепта» 31 января и 1 февраля 2018;

«Филоново» 2 февраля 2018;

«Волжский» 3 февраля 2018;

«Камышин» 4 февраля 2018.