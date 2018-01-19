Волгоградцев приглашают посетить поезд-музей
Волгоградцев приглашают посетить передвижной
Волгоградцев приглашают посетить передвижной
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ПривЖД, в специально оборудованных вагонах представлены инновации в сфере железнодорожного транспорта, нанотехнологий, энергетики и подготовки современных кадров. В них можно узнать об истории развития отечественного железнодорожного транспорта, а также о современной инфраструктуре ж/д-сети России.
Так, увидеть
Экспозиция будет работать с 10:00 до 18:20, перерыв с 13:00 до 14:00. Почетные железнодорожники, участники Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, пенсионеры, студенты и школьники имеют право на бесплатный вход. Справки по телефонам