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18:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининградской епархии прокомментировали продажу святой воды в бутылках по 120 рублей

В Калининградской епархии РПЦ прокомментировали продажу святой воды в бутылках по 120 рублей, организованную в храме Кирилла и Марии Радонежских у Южного вокзала.

Источник: Комсомольская правда

— Вода бесплатно раздается тем, кто приходит со своими бутылками. Если бутылки нет и не жалко пожертвовать столько денег — предлагается вода в бутылках за 80 и 120 рублей, это пожертвования. Если у кого-то нет 120 рублей, можно предложить и меньшее пожертвование, — сказал пресс-секретарь Калининградской епархии Давид Рожин. — Это не систематическая практика. Храм у Южного вокзала находится в режиме становления, у них стройка. Они пытаются таким способом собрать какие-то средства на строительство. Это практика единичная, она не распространена во всех храмах. Если людям что-то не нравится, они могут пойти в другой храм, где бутылок нет, нет такого соблазна. Можно придти и набрать свободно.

В храме у Южного вокзала крещенскую освященную воду (кстати на бутылках это не написано) продавали по 120 рублей за 1,5 литра, по 80 рублей за литр.

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