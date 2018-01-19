В Калининградской епархии прокомментировали продажу святой воды в бутылках по 120 рублей

— Вода бесплатно раздается тем, кто приходит со своими бутылками. Если бутылки нет и не жалко пожертвовать столько денег — предлагается вода в бутылках за 80 и 120 рублей, это пожертвования. Если у кого-то нет 120 рублей, можно предложить и меньшее пожертвование, — сказал пресс-секретарь Калининградской епархии Давид Рожин. — Это не систематическая практика. Храм у Южного вокзала находится в режиме становления, у них стройка. Они пытаются таким способом собрать какие-то средства на строительство. Это практика единичная, она не распространена во всех храмах. Если людям что-то не нравится, они могут пойти в другой храм, где бутылок нет, нет такого соблазна. Можно придти и набрать свободно.