Детский сад «Радуга» на 220 мест откроют в Воронежской области 1 июня
Учреждение заработает в Поворинском районе.
Учреждение заработает в Поворинском районе.
Детский сад на 220 мест в селе Пески Поворинского района откроет двери для дошколят 1 июня 2018 года. Об этом временно исполняющему обязанности губернатора Воронежской области Александру Гусеву доложили во время посещения объекта в пятницу, 19 января.
Садик рассчитан на 11 возрастных групп. Учреждение будет работать в режиме полного дня, по 10,5 — 12 часов в день с полнокомплектными групповыми ячейками (универсальными для ясельных и дошкольных групп).
К 19 января строители почти завершили внутренние отделочные работы. Осуществляется монтаж технологического оборудования пищеблока и поставка мебели. Готовность объекта составляет около 80%. К окончательному благоустройству внутренних помещений планируется приступить в
Александр Гусев поинтересовался, нет ли у подрядчика проблем с поставками материалов и оборудования. Глава региона отметил, что будет контролировать ход работ, чтобы объект сдали вовремя без затягивания сроков.
Строительство детсада началось в сентябре 2016 года. Предполагается, что открытие нового садика полностью решит проблему дефицита мест в дошкольных учреждениях Песковского сельского поселения.