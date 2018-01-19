В Нижний Новгород прибудет образ Казанской иконы Божией матери
К Богородице обращаются в любых случаях: молятся о здоровье родных и близких людей, о семейном благополучии, а также просят уберечь от трудностей на работе.
К Богородице обращаются в любых случаях: молятся о здоровье родных и близких людей, о семейном благополучии, а также просят уберечь от трудностей на работе.
В Нижний Новгород прибудет образ Казанской иконы Божией матери, сообщает
Святыня будет размещена в
«Святой образ прославился чудесами избавления нижегородцев от эпидемии моровой язвы в 1771 году и эпидемии холеры в 1888 году», — отметили в мэрии.
В