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18:44 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижний Новгород прибудет образ Казанской иконы Божией матери

К Богородице обращаются в любых случаях: молятся о здоровье родных и близких людей, о семейном благополучии, а также просят уберечь от трудностей на работе.

В Нижний Новгород прибудет образ Казанской иконы Божией матери, сообщает пресс-служба городской администрации.

Святыня будет размещена в Спасо-Преображенском соборе Сормовского района. Ежедневно, с 20 января, перед святыней будут совершаться молебны с акафистом после Божественной литургии и вечернего богослужения.

«Святой образ прославился чудесами избавления нижегородцев от эпидемии моровой язвы в 1771 году и эпидемии холеры в 1888 году», — отметили в мэрии.

В Спасо-Преображенском Сормовском соборе икона будет находиться до 11 февраля.

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