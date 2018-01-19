Прокат фильма о Паддингтоне начнется с 20 января

«Ситуация разрешилась. Я благодарен регулятору, который пошёл нам навстречу, разрешил выйти на завтрашнее число», — сказал Ершов.
Министр культуры Владимир Мединский подчеркнул в разговоре с журналистами, что изначально релиз не переносился, прокатчику сразу было предложено 1 февраля. Но ряд кинотеатров начали продавать билеты, что незаконно. Эта продажа была остановлена министерством, добавил Мединский.
Ранее между прокатчиком британского фильма «Приключения Паддингтона-2» компанией «Вольга » и Минкультуры возник спор: прокатчик планировал выпустить фильм 18 января и начал предварительную продажу билетов, однако министерство выдало прокатное удостоверение только на 1 февраля. По словам замминистра культуры Сергея Обрывалина, ведомство уведомляло прокатчика о дате проката фильма еще 10 января, а предварительная продажа билетов без прокатного удостоверения является незаконной, по этому поводу министерство отправило заявление в надзорные органы.
При этом в связи с этой ситуацией Ассоциация владельцев кинотеатров попросила премьер-министра Дмитрия Медведева обратить внимание на сложившуюся обстановку в российской киноиндустрии, связанную с последовательным и чрезмерным усилением административного госрегулирования в последние годы. В то же время Федор Бондарчук, продюсер Дмитрий Рудовский и генеральный директор компании «Двадцатый Век Фокс СНГ» Вадим Смирнов направили письмо Медведеву, в котором поддержали протекционистскую политику министерства культуры в отношении отечественного кино.