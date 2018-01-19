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18:08 (мск), источник: РИА Новости

Прокат фильма о Паддингтоне начнется с 20 января

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Фильм «Приключения Паддингтона-2», прокат которого должен был начаться 1 февраля, выйдет на экраны российских кинотеатров с 20 января, сообщил журналистам владелец компании «Вольга» Сергей Ершов.

«Ситуация разрешилась. Я благодарен регулятору, который пошёл нам навстречу, разрешил выйти на завтрашнее число», — сказал Ершов.

Министр культуры Владимир Мединский подчеркнул в разговоре с журналистами, что изначально релиз не переносился, прокатчику сразу было предложено 1 февраля. Но ряд кинотеатров начали продавать билеты, что незаконно. Эта продажа была остановлена министерством, добавил Мединский.

Фильм
8.4
Приключения Паддингтона 2

Ранее между прокатчиком британского фильма «Приключения Паддингтона-2» компанией «Вольга » и Минкультуры возник спор: прокатчик планировал выпустить фильм 18 января и начал предварительную продажу билетов, однако министерство выдало прокатное удостоверение только на 1 февраля. По словам замминистра культуры Сергея Обрывалина, ведомство уведомляло прокатчика о дате проката фильма еще 10 января, а предварительная продажа билетов без прокатного удостоверения является незаконной, по этому поводу министерство отправило заявление в надзорные органы.

При этом в связи с этой ситуацией Ассоциация владельцев кинотеатров попросила премьер-министра Дмитрия Медведева обратить внимание на сложившуюся обстановку в российской киноиндустрии, связанную с последовательным и чрезмерным усилением административного госрегулирования в последние годы. В то же время Федор Бондарчук, продюсер Дмитрий Рудовский и генеральный директор компании «Двадцатый Век Фокс СНГ» Вадим Смирнов направили письмо Медведеву, в котором поддержали протекционистскую политику министерства культуры в отношении отечественного кино.

«Интервью»: Александр Олешко о премьере фильма «Приключения Паддингтона 2»
Во время загрузки произошла ошибка.
10 января© Ньюстюб
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