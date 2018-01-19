Прокат фильма о Паддингтоне начнется с 20 января

«Ситуация разрешилась. Я благодарен регулятору, который пошёл нам навстречу, разрешил выйти на завтрашнее число», — сказал Ершов.

Министр культуры Владимир Мединский подчеркнул в разговоре с журналистами, что изначально релиз не переносился, прокатчику сразу было предложено 1 февраля. Но ряд кинотеатров начали продавать билеты, что незаконно. Эта продажа была остановлена министерством, добавил Мединский.

Фильм 8.4 Приключения Паддингтона 2

Ранее между прокатчиком британского фильма «Приключения Паддингтона-2» компанией «Вольга » и Минкультуры возник спор: прокатчик планировал выпустить фильм 18 января и начал предварительную продажу билетов, однако министерство выдало прокатное удостоверение только на 1 февраля. По словам замминистра культуры Сергея Обрывалина, ведомство уведомляло прокатчика о дате проката фильма еще 10 января, а предварительная продажа билетов без прокатного удостоверения является незаконной, по этому поводу министерство отправило заявление в надзорные органы.