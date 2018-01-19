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18:26 (мск), источник: РИА Крым

Куда пойти на выходные в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости Крым. Очередная рабочая неделя позади, впереди — долгожданные выходные. Январская погода радует жителей и гостей Крыма отсутствием морозов, поэтому предстоящий уикенд можно провести в активном отдыхе. Для всех, кто не сидит дома в выходные дни, РИА Новости Крым подготовил афишу самых ярких культурно-развлекательных мероприятий на 20—21 января.

Источник: РИА "Новости"

День Республики в Симферополе.

Где: сквер Республики в Симферополе.

Когда: 20 января в 11:00.

В Симферополе впервые День Республики Крым ознаменуется художественной акцией «Крым — полуостров ярких красок». Все присутствующие смогут принять участие в создании тематического арт-объекта. Планируется установка конструкции высотой порядка двух метров, на которой дизайнеры и художники изобразят контуры десяти популярных архитектурных, природных и исторических достопримечательностей полуострова. Разрисовать работы с помощью баллончиков краски смогут все желающие.

Кроме того, в городских библиотеках пройдут исторические экскурсы и уроки по становлению Крыма, а крымский киномедиацентр организует и проведет цикл тематических кинопоказов «Мой Крым, моя земля родная».

День Республики на ЮБК.

Где: Большая Ялта.

Когда: 20 января.

На территории Большой Ялты пройдут разнообразные праздничные мероприятия, посвященные Дню Республики Крым. Так, в Центральной городской библиотеке им. А. П. Чехова проведут выставку-признание «С любовью к Крыму», а в Ялтинском центре культуры — праздничную трансляцию «Наш Крым!».

В Доме-музее А. П. Чехова также пройдет концерт с участием певицы Елены Захаровой и лауреатов международных конкурсов, обладателей гpан-пpи международного фестиваля «Бархатные сезоны» Владимира Котова и Андрея Яpославцева.

В Ливадийском дворце жители и гости полуострова смогут посмотреть мультимедийную выставку, где ознакомятся с копиями фотографий и архивных документов. А Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник представит выставку художественных работ воспитанников изостудии и организует урок-беседу «Россия — Родина моя. История Республики».

В Кореизском поселковом клубе ко Дню Республики организуют кинопоказ короткометражного фильма о полуострове «Наш Крым».

Концерт российских звезд в поддержку детей-инвалидов.

Где: поселок Черноморское, Дом культуры.

Когда: 20 января в 16:00.

Благотворительный концерт в поддержку детей-инвалидов Черноморского района пройдет при участии российских артистов. В программе примут участие Дмитрий Нестеров, Алена Высотская, Анна Боронина, Анжелика Фролова и Алла Меунаргия. Также гости смогут посетить выставку-продажу изделий ручной работы и картин арт-студии «Черноморское». Перед началом концерта детей будут развлекать аниматоры, а по его окончанию для гостей и главных виновников торжества будет организован тематический гала-ужин.

Все вырученные от продажи билетов средства пойдут на помощь детям: на оплату лечения, реабилитацию детей с ограниченными физическими возможностями, а также покупку жизненно необходимых вещей и оборудования. Приглашенные артисты не только порадуют маленьких гостей своим выступлением, но и лично вручат долгожданные подарки.

«Рок-н-ролл на Рождество» в Севастополе.

Где: Севастополь, кинотеатр «Россия», пл. 50-летия СССР.

Когда: 20 января в 18:00.

«Рок-н-ролл на Рождество» — зимний рок-фестиваль, который ежегодно проходил в Севастополе. В нем примут участие группы Rowbens (Симферополь), «Шам», «Энтро», «Мысли вслух», «Аллигатор», «Лидер».

«Новый год с симфоническим оркестром».

Где: Севастопольский центр культуры и искусств.

Когда: 21 января в 14:00.

В Севастополе состоится концерт оркестра Крымской государственной филармонии. В программе — «Симфония № 4» Роберта Шумана, «Романс для скрипки с оркестром» Йохана Свендсена, «Концерт для скрипки с оркестром» Макса Бруха.

Солист — заслуженный артист Республики Крым, доцент Московской консерватории Алексей Гуляницкий, дирижер — народный артист Украины, заслуженный деятель искусств Украины и Крыма Алексей Гуляницкий.

Стоимость билетов: 350−500 рублей.

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