Куда пойти на выходные в Крыму

День Республики в Симферополе.
Где: сквер Республики в Симферополе.
Когда: 20 января в 11:00.
В Симферополе впервые День Республики Крым ознаменуется художественной акцией «Крым — полуостров ярких красок». Все присутствующие смогут принять участие в создании тематического арт-объекта. Планируется установка конструкции высотой порядка двух метров, на которой дизайнеры и художники изобразят контуры десяти популярных архитектурных, природных и исторических достопримечательностей полуострова. Разрисовать работы с помощью баллончиков краски смогут все желающие.
Кроме того, в городских библиотеках пройдут исторические экскурсы и уроки по становлению Крыма, а крымский киномедиацентр организует и проведет цикл тематических кинопоказов «Мой Крым, моя земля родная».
На территории Большой Ялты пройдут разнообразные праздничные мероприятия, посвященные Дню Республики Крым. Так, в Центральной городской библиотеке им. А. П. Чехова проведут выставку-признание «С любовью к Крыму», а в Ялтинском центре культуры — праздничную трансляцию «Наш Крым!».
В Доме-музее А. П. Чехова также пройдет концерт с участием певицы Елены Захаровой и лауреатов международных конкурсов, обладателей гpан-пpи международного фестиваля «Бархатные сезоны» Владимира Котова и Андрея Яpославцева.
В Ливадийском дворце жители и гости полуострова смогут посмотреть мультимедийную выставку, где ознакомятся с копиями фотографий и архивных документов. А Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник представит выставку художественных работ воспитанников изостудии и организует урок-беседу «Россия — Родина моя. История Республики».
В Кореизском поселковом клубе ко Дню Республики организуют кинопоказ короткометражного фильма о полуострове «Наш Крым».
Концерт российских звезд в поддержку детей-инвалидов.
Где: поселок Черноморское, Дом культуры.
Когда: 20 января в 16:00.
Благотворительный концерт в поддержку детей-инвалидов Черноморского района пройдет при участии российских артистов. В программе примут участие Дмитрий Нестеров, Алена Высотская, Анна Боронина, Анжелика Фролова и Алла Меунаргия. Также гости смогут посетить выставку-продажу изделий ручной работы и картин арт-студии «Черноморское». Перед началом концерта детей будут развлекать аниматоры, а по его окончанию для гостей и главных виновников торжества будет организован тематический гала-ужин.
Все вырученные от продажи билетов средства пойдут на помощь детям: на оплату лечения, реабилитацию детей с ограниченными физическими возможностями, а также покупку жизненно необходимых вещей и оборудования. Приглашенные артисты не только порадуют маленьких гостей своим выступлением, но и лично вручат долгожданные подарки.
«Рок-н-ролл на Рождество» в Севастополе.
Где: Севастополь, кинотеатр «Россия», пл. 50-летия СССР.
Когда: 20 января в 18:00.
«Рок-н-ролл на Рождество» — зимний рок-фестиваль, который ежегодно проходил в Севастополе. В нем примут участие группы Rowbens (Симферополь), «Шам», «Энтро», «Мысли вслух», «Аллигатор», «Лидер».
«Новый год с симфоническим оркестром».
Где: Севастопольский центр культуры и искусств.
Когда: 21 января в 14:00.
В Севастополе состоится концерт оркестра Крымской государственной филармонии. В программе — «Симфония № 4» Роберта Шумана, «Романс для скрипки с оркестром» Йохана Свендсена, «Концерт для скрипки с оркестром» Макса Бруха.
Солист — заслуженный артист Республики Крым, доцент Московской консерватории Алексей Гуляницкий, дирижер — народный артист Украины, заслуженный деятель искусств Украины и Крыма Алексей Гуляницкий.
Стоимость билетов: 350−500 рублей.