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18:49 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Транспортно-пересадочный узел «Канавинский» открылся в Нижнем Новгороде 19 января

Торжественная церемония открытия транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Канавинский» состоялась 19 января 2018 года в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба администрации Канавинского района.

Источник: пресс-служба администрации Канавинского района

Согласно информации, с нового ТПУ жители смогут ездить из Нижнего Новгорода по направлениям: Балахна, Заволжье, Дзержинск, Кстово, Бор и Городец.

«Открытие транспортно-пересадочного узла “Канавинский” — это большой шаг к развитию комфортной транспортной инфраструктуры в районе и городе. Построенный по современным требованиям и стандартам транспортно-пересадочный узел с удобными залами ожидания, полным соблюдением оснащения помещений оборудованием для малоподвижных людей, будет служить хорошим подспорьем существующей транспортной системе» — сказал и.о. главы администрации Канавинского района Михаил Шаров.

На торжественном мероприятии также присутствовали: и.о. министра транспорта Нижегородской области Вадим Власов, начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун, заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода Александр Герасименко и руководители структурных подразделений Горьковской железной дороги.

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