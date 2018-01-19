Транспортно-пересадочный узел «Канавинский» открылся в Нижнем Новгороде 19 января

Согласно информации, с нового ТПУ жители смогут ездить из Нижнего Новгорода по направлениям: Балахна, Заволжье, Дзержинск, Кстово, Бор и Городец.

«Открытие транспортно-пересадочного узла “Канавинский” — это большой шаг к развитию комфортной транспортной инфраструктуры в районе и городе. Построенный по современным требованиям и стандартам транспортно-пересадочный узел с удобными залами ожидания, полным соблюдением оснащения помещений оборудованием для малоподвижных людей, будет служить хорошим подспорьем существующей транспортной системе» — сказал и.о. главы администрации Канавинского района Михаил Шаров.