Транспортно-пересадочный узел «Канавинский» открылся в Нижнем Новгороде 19 января
Торжественная церемония открытия
Торжественная церемония открытия
Согласно информации, с нового ТПУ жители смогут ездить из Нижнего Новгорода по направлениям: Балахна, Заволжье, Дзержинск, Кстово, Бор и Городец.
«Открытие
На торжественном мероприятии также присутствовали: и.о. министра транспорта Нижегородской области Вадим Власов, начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун, заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода Александр Герасименко и руководители структурных подразделений Горьковской железной дороги.