Церковь в Кишиневе уличили в продаже святой воды

Прихожане церкви Рождества Богородицы на Чеканах заметили рядом с храмом палатку, в которой продают святую воду в бутылках. Стоимость пятилитровой бутыли достигла 25 леев.

Святую воду можно купить и в таре объемом в 0,5 и 1,5 литра. В прошлом году митрополия запретила продавать святую воду. Но теперь вновь жажда наживы оказалась сильнее, и святую воду стали отпускать за деньги.