Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Заведующий якутской больницей избил пришедшую снимать побои пациентку
Директор школы Тубельского решил построить новый спорткомплекс
В России могут ввести единый стандарт для заборов
Образ дня: Николь Кидман в полупрозрачном кружевном платье
Огонь на поражение За 2017 год американские полицейские застрелили почти тысячу человек
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
Ищенко заявил, что украинцы хотят открытого противостояния с РФ
СМИ: Действия РФ по защите Хмеймима восхитили США
Ксения Собчак окунулась в прорубь
Иванка Трамп надела розовые легинсы с розочками за $200
СМИ: Болгария предупредила ЕС о «сирийском сценарии» на Балканах
СМИ: РФ провела акцию возмездия — уже не стесняясь
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
12«За кулисами» Голливуда
2475-я годовщина прорыва блокады Ленинграда
19 января, источник: Noi.md

Церковь в Кишиневе уличили в продаже святой воды

В кишиневской церкви вновь принялись продавать святую воду за деньги на Крещение.

Источник: Noi.md

Прихожане церкви Рождества Богородицы на Чеканах заметили рядом с храмом палатку, в которой продают святую воду в бутылках. Стоимость пятилитровой бутыли достигла 25 леев.

Святую воду можно купить и в таре объемом в 0,5 и 1,5 литра. В прошлом году митрополия запретила продавать святую воду. Но теперь вновь жажда наживы оказалась сильнее, и святую воду стали отпускать за деньги.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Поезда в Японии будут лаять и фыркать
Учёные нашли лекарство от старости
В Госдепе рассказали о безвозмездной военной помощи Украине
МОК сократил квоту россиян на Олимпиаду-2018
Киев допустил досрочное прекращение сотрудничества с МВФ
Работа госучреждений США приостановилась
Стала известна причина пожара в автобусе в Казахстане
Нобелевский лауреат предсказал «тотальный коллапс» биткоина
Российский фигурист завоевал серебро на ЧЕ в Москве
Спорт
Образцово-показательный Алиев Дмитрий Алиев преподнес серебряную сенсацию, а Михаил Коляда получил очередную бронзу
Авто
СМИ: в России выявили масштабный «недолив» на АЗС На десятках АЗС обнаружены вредоносные программы, благодаря которым клиентам незаметно заливали в автомобили меньше топлива
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен В сотне лучших по версии киноманов новые картины соседствуют с проверенной классикой
Недвижимость
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
Россияне купили в 2017 г более 1300 домов и квартир в Турции
«В хрущевках секса нет!»
Во Владивостоке открыли памятник Штирлицу
Леди
Лучшие вещи недели от 600 до 3 000 рублей Если ты хочешь порадовать себя какой-то милой бюджетной безделушкой, то ищи идею в нашей статье. Мы собрали самые интересные модные находки недели.
Дети
Сергей Лазарев с сыном сходили в зоопарк в Майaми Отец и сын кормили животных.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь