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19:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Принц Уильям оголил лысину

Британский принц Уильям сменил прическу, доверив бритье головы парикмахеру своей жены герцогини Кембриджской Кейт. Об этом сообщает Daily Mail.

Источник: AP 2018

По данным издания, за кардинальное укорачивание волос принц заплатил 180 фунтов стерлингов (более 14 тысяч рублей). Однако парикмахеры, работающие с королевской семьей, опровергают данные о столь высокой сумме.

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Газета утверждает, что младший брат Гарри постоянно шутил над его облысением. Срезать волосы посоветовал парикмахер.

Впервые в новом образе принц появился в лондонской детской больнице Evelina. В здании проходила встреча с участниками программы по поиску работы в Национальной службе охраны здоровья для бывших военных.

Принцу Уильяму 35 лет. В сентябре 2017 года стало известно, что он и Кейт станут родителями в третий раз. У пары уже два ребенка: принцесса Шарлотта Кембриджская родилась в мае 2015 года, а принц Джордж Кембриджский — в июле 2013-го.

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