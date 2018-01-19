Принц Уильям оголил лысину

Источник: AP 2018

По данным издания, за кардинальное укорачивание волос принц заплатил 180 фунтов стерлингов (более 14 тысяч рублей). Однако парикмахеры, работающие с королевской семьей, опровергают данные о столь высокой сумме.

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Газета утверждает, что младший брат Гарри постоянно шутил над его облысением. Срезать волосы посоветовал парикмахер.

Впервые в новом образе принц появился в лондонской детской больнице Evelina. В здании проходила встреча с участниками программы по поиску работы в Национальной службе охраны здоровья для бывших военных.