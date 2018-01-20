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00:39 (мск), источник: Sputnik.md

Определен список сел, через которые пройдет газопровод Унгены-Кишинев

Кто заплатит за изъятые земли на пути строительства газопровода Унгены-Кишинев: граждане, недовольные суммой компенсации, смогут ее опротестовать в судебном порядке.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. Ущерб за экспроприированные земельные участки, которые лягут на пути строительства газопровода Унгены-Кишинев, будет оплачиваться не только из государственного бюджета. Часть средств на эти цели потратит финальный получатель проекта — предприятие «Vestmoldtransgaz» — управляющая компания, которая займется обслуживанием и эксплуатацией газопровода.

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Соответствующие поправки в закон «О провозглашении общественной полезности работ национального значения по строительству газопровода по направлению Унгень-Кишинэу» вынесло на публичное обсуждение Министерство экономики и инфраструктуры Молдовы.

Согласно документу, объектами экспроприации являются недвижимое имущество (земельные участки), находящие в частной собственности или во владении административно территориальных единиц, которые входят в состав или соприкасаются с некоторыми населенными пунктами.

В их числе Кишинев, коммуна Тохатин, Стэучень, Грэтиешть и села Гидигич (муниципий Кишинэу); села Сирець, Рошкань, Негрешть, Кэприяна, Ворничень, коммуны Рэдень, Гелэуза, Пэнэшешть и города Буковэц (район Стрэшень); коммуны Тузара, сел Питушка, Нишкань, Темелеуць, Петичень, Вэлчинец, Садова и города Кэлэрашь (район Кэлэрашь); села Милешть (район Ниспорень); коммун Алексеевка, Пырлица, Тодирешть, Загаранча и села Рэдений Векь (район Унгень).

Ущерб владельцам участков будет возмещаться на базе оценки, проведенной экспертами. Деньги они увидят в течение трех месяцев с момента принятия решения об изъятия земельной собственности. Граждане, недовольные суммой компенсации, смогут ее опротестовать в судебном порядке в течение двух лет.

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