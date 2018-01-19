Российские студенты поддержали скандальный эротический танец
Студенты российских вузов запустили флэшмоб в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации, записавших пародийный эротический клип на композицию Satisfaction итальянского
Студенты российских вузов запустили флэшмоб в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации, записавших пародийный эротический клип на композицию Satisfaction итальянского
История началась с того, что курсанты Ульяновского института гражданской авиации, вдохновленные роликом британских военных, записали пародийный клип на композицию итальянского диджея Бенни Бенасси «Satisfaction». На видео молодые люди, одетые в трусы, подтяжки и фуражки (отсылка к аттрибутике BDSM), танцуют со строительными инструментами в руках.
Видеоролик тут же стал вирусным, разлетевшись по соцсетям и вызвал неоднозначную реакцию:
В поддержку курсантов студенты российских вузов начали записывать и выкладывать в сеть свои версии скандального видеоклипа.
Рязановский сельскохозяйственный техникум
Академия гражданской защиты МЧС
Появился и женский вариант от
Студенты строительного колледжа
Курсанты суворовского училища
И опять Рязановский сельскохозяйственный техникум
Прокуратура, кстати, никаких нарушений в видеоролике не обнаружила.