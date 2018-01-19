Российские студенты поддержали скандальный эротический танец

История началась с того, что курсанты Ульяновского института гражданской авиации, вдохновленные роликом британских военных, записали пародийный клип на композицию итальянского диджея Бенни Бенасси «Satisfaction». На видео молодые люди, одетые в трусы, подтяжки и фуражки (отсылка к аттрибутике BDSM), танцуют со строительными инструментами в руках.

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Видеоролик тут же стал вирусным, разлетевшись по соцсетям и вызвал неоднозначную реакцию: кто-то не нашел в ролике ничего оскорбительного, другие назвали поведение курсантов возмутительным. Ректор УИГА Сергей Краснов заявил, что курсанты «насмехаются над святым», а в транспортной прокуратуре пообещали провести проверку «видеоролика с признаками эротики».

В поддержку курсантов студенты российских вузов начали записывать и выкладывать в сеть свои версии скандального видеоклипа.

Рязановский сельскохозяйственный техникум

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Академия гражданской защиты МЧС

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Появился и женский вариант от студенток-медиков из Димитровграда

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Студенты строительного колледжа

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Курсанты суворовского училища

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И опять Рязановский сельскохозяйственный техникум

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