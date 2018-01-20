В Евпатории появились еще четыре «умные остановки» общественного транспорта

Главные преимущества современных павильонов — бесплатный доступ в интернет по технологии Wi-Fi, камеры видеонаблюдения и возможность зарядить телефон. Все эти функции будут доступны горожанам уже в ближайшее время, после завершения работ по подключению павильонов к электроснабжению. Тогда на остановках появится и энергосберегающее светодиодное освещение. Немаловажно, что на остановке обозначены номера проходящих маршрутов общественного транспорта. Сам павильон сделан из антивандальных материалов для более долгого срока службы, сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ администрации города.