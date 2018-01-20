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14:55 (мск), источник: КрымPress

В Евпатории появились еще четыре «умные остановки» общественного транспорта

Четыре павильона «умных остановок» в Евпатории смонтированы в районе авто- и ж/д вокзалов, а также центрального рынка.

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6
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6
фотографий

Главные преимущества современных павильонов — бесплатный доступ в интернет по технологии Wi-Fi, камеры видеонаблюдения и возможность зарядить телефон. Все эти функции будут доступны горожанам уже в ближайшее время, после завершения работ по подключению павильонов к электроснабжению. Тогда на остановках появится и энергосберегающее светодиодное освещение. Немаловажно, что на остановке обозначены номера проходящих маршрутов общественного транспорта. Сам павильон сделан из антивандальных материалов для более долгого срока службы, сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ администрации города.

СПРАВКА. Первую «умную остановку» общественного транспорта в Евпатории открыли в прошлом году. Она находится возле Театральной площади напротив кинотеатра «Ракета». Проект реализован компанией «Городские инновации» при содействии администрации города без привлечения бюджетного финансирования.

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