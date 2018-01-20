В Евпатории появились еще четыре «умные остановки» общественного транспорта
Четыре павильона «умных остановок» в Евпатории смонтированы в районе авто- и ж/д вокзалов, а также центрального рынка.
Четыре павильона «умных остановок» в Евпатории смонтированы в районе авто- и ж/д вокзалов, а также центрального рынка.
Главные преимущества современных павильонов — бесплатный доступ в интернет по технологии
СПРАВКА. Первую «умную остановку» общественного транспорта в Евпатории открыли в прошлом году. Она находится возле Театральной площади напротив кинотеатра «Ракета». Проект реализован компанией «Городские инновации» при содействии администрации города без привлечения бюджетного финансирования.