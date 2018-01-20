Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
Макароны разрешили есть на ужин
Сергей Лазарев с сыном сходили в зоопарк в Майaми
Какую тайну скрывал Олег Янковский до конца жизни
Ксения Собчак окунулась в прорубь
Здоровье Трампа: все, что вы хотели знать, но стеснялись спросить Доктор озвучил результаты медицинского обследования президента США
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Новый Volkswagen Jetta: первые фото
Создан автосалон только для женщин
СМИ: живот беременной Миддлтон в спортивном костюме покорил Сеть
Свежа и молода: 58-летняя Вербицкая восхитила Сеть
Ксения Собчак окунулась в прорубь
Иванка Трамп надела розовые легинсы с розочками за $200
СМИ: Болгария предупредила ЕС о «сирийском сценарии» на Балканах
СМИ: РФ провела акцию возмездия — уже не стесняясь
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
12«За кулисами» Голливуда
2475-я годовщина прорыва блокады Ленинграда
07:22 (мск), источник: ТАСС

Снег и до 6 градусов мороза ожидаются в Москве 20 января

Ночью термометры в столице покажут от минус 7 до минус 9.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 59% 761 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Снег и до минус 6 градусов ожидаются в Москве в субботу днем, сообщает Гидрометцентр.

«Облачно; ночью небольшой снег; днем снег», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, днем температура составит от минус 4 до минус 6 градусов. Ночью термометры в столице покажут от минус 7 до минус 9.

В Подмосковье днем ожидается от 3 до 8 градусов мороза. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Cанкции не дадут нам поставлять эти самолеты в наши ВКС
"По голове учительнице" - что происходило в школе Бурятии. Видео
В Госдепе рассказали о безвозмездной военной помощи Украине
МОК сократил квоту россиян на Олимпиаду-2018
Киев допустил досрочное прекращение сотрудничества с МВФ
Работа госучреждений США приостановилась
Стала известна причина пожара в автобусе в Казахстане
Нобелевский лауреат предсказал «тотальный коллапс» биткоина
Российский фигурист завоевал серебро на ЧЕ в Москве
Спорт
Образцово-показательный Алиев Дмитрий Алиев преподнес серебряную сенсацию, а Михаил Коляда получил очередную бронзу
Авто
СМИ: в России выявили масштабный «недолив» на АЗС На десятках АЗС обнаружены вредоносные программы, благодаря которым клиентам незаметно заливали в автомобили меньше топлива
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен В сотне лучших по версии киноманов новые картины соседствуют с проверенной классикой
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
Лучшие вещи недели от 600 до 3 000 рублей Если ты хочешь порадовать себя какой-то милой бюджетной безделушкой, то ищи идею в нашей статье. Мы собрали самые интересные модные находки недели.
Дети
Сергей Лазарев с сыном сходили в зоопарк в Майaми Отец и сын кормили животных.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь