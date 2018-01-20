Снег и до 6 градусов мороза ожидаются в Москве 20 января

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Снег и до минус 6 градусов ожидаются в Москве в субботу днем, сообщает Гидрометцентр.

«Облачно; ночью небольшой снег; днем снег», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, днем температура составит от минус 4 до минус 6 градусов. Ночью термометры в столице покажут от минус 7 до минус 9.