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14:58 (мск), источник: Комсомольская правда

В Казани на несколько недель закроется улица Меховщиков

В Казани, несмотря на зиму, коммунальные работы в городе идут полным ходом. Из-за этого неудобства приходится терпеть автомобилистам, ведь приходится перекрывать дороги.

Источник: Комсомольская правда

Так, в городе с 22 января закроют движение транспорта около дома № 140 на улице Меховщиков. Неудобства придется терпеть долго — до 15 февраля. Как уточнили в Комитете внешнего благоустройства исполкома Казани, это связано с капитальным ремонтом канализационного коллектора.

Напомним, 19 января в Казани перекрыли улицу Батурина. Закрыли участок около автостоянки исполнительного комитета. Проехать там невозможно будет до 7 февраля.

Автомобилистов просят быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

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