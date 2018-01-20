В Казани на несколько недель закроется улица Меховщиков
В Казани, несмотря на зиму, коммунальные работы в городе идут полным ходом.
В Казани, несмотря на зиму, коммунальные работы в городе идут полным ходом.
Так, в городе с 22 января закроют движение транспорта около дома № 140 на улице Меховщиков. Неудобства придется терпеть долго — до 15 февраля. Как уточнили в Комитете внешнего благоустройства исполкома Казани, это связано с капитальным ремонтом канализационного коллектора.
Напомним, 19 января в Казани перекрыли улицу Батурина. Закрыли участок около автостоянки исполнительного комитета. Проехать там невозможно будет до 7 февраля.
Автомобилистов просят быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.