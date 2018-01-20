В Казани на несколько недель закроется улица Меховщиков

Так, в городе с 22 января закроют движение транспорта около дома № 140 на улице Меховщиков. Неудобства придется терпеть долго — до 15 февраля. Как уточнили в Комитете внешнего благоустройства исполкома Казани, это связано с капитальным ремонтом канализационного коллектора.